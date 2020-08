Darle a unos significa quitarle a otros: López Obrador sobre peticiones de cambios al pacto fiscal

García Cabeza de Vaca también solicitó al mandatario que el gobierno federal se abra al diálogo respecto al tema. (Foto: Presidencia de México)

Este viernes, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tamaulipas, la distribución de los recursos entre las entidades del país volvió a ser un tema de polémica, pues el mandatario respondió al gobernador de ese estado, Francisco García Cabeza de Vaca, sobre la urgencia de modificar la Ley de Coordinación Fiscal, con el fin de que haya mayor reciprocidad en este tema.

García Cabeza de Vaca expresó que “si se trata de cambiar la fórmula, que se considere que aquellos estados que más aportan recursos a la federación, tienen que recibir más, como es el caso de Tamaulipas”. Además, mencionó que su entidad es la que más aporta vía impuestos, únicamente después de la Ciudad de México.

El mandatario local señaló que con voluntad política se pueden lograr muchas cosas, por eso confía en que será atendida esta petición que han hecho un grupo de gobernadores para dialogar con el presidente y así obtener más recursos por parte de la federación.

“Aspirar a la reciprocidad de la federación no es un capricho de un hombre, de un gobierno o una disposición de partido, sino de una exigencia responsable y justa”, indicó el tamaulipeco, quien también es parte de los gobernadores que han solicitado más recursos para hacerle frente a los efectos económicas de la pandemia.

Francisco García Cabeza de Vaca dijo que el bloque opositor de gobernadores no debe representar una amenaza para el presidente. (Foto: Presidencia de México)

Respecto al tema, el presidente López Obrador se mostró de acuerdo en que se realice la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, pero “tiene que haber un consenso, porque esto implica definir fórmulas de distribución del presupuesto. Primero, de lo que corresponde a la federación, las entidades federativas y los municipios”, explicó.

También detalló que las fórmulas actuales para la distribución de las riquezas se basan en tres elementos, los cuales fueron definidos desde el sexenio del presidente Felipe Calderón: el crecimiento económico de los estados, la pobreza y el número de habitantes.

“Si se logra un consenso para una nueva fórmula, no hay ningún problema. No es sólo un asunto de resistencia del gobierno federal, nosotros no nos oponemos, pero tiene que haber un acuerdo, porque esto va a significar que se les quite a unos y se les dé a otros, así de sencillo”, sentenció el presidente, quien concluyó que actualmente no se le deba nada a ningún estado.

Por otra parte, García Cabeza de Vaca puntualizó que el bloque opositor no debe representar una amenaza para el presidente ni para el gobierno federal, pues se creó para generar propuestas y así hallar soluciones conjuntas a los problemas que enfrentan.

Este jueves, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, criticó al gobierno federal bajo el argumento de que éste les ha cerrado las puestas para el diálogo en torno a la distribución de los recursos e incluso puntualizó que les han mostrado una actitud de desdén y desprecio.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, habló de la urgencia de convocar a una Convención Nacional Hacendaria para solucionar el asunto. (Foto: Captura de Pantalla)

“Los estados de la República no estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo o planteando extender la mano para ver qué más nos dan. Lo que estamos planteando es que se ha llevado a las finanzas estatales y municipales a un punto en el que ya no vamos a aguantar mucho más”, comentó el mandatario durante una reunión de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.

Ante esta situación, Alfaro hizo evidente la urgencia de convocar a una Convención Nacional Hacendaria, pues la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 les generó una carga presupuestal que no tenían contemplada. Apuntó que en el caso de su estado, tuvieron que invertir 3,000 millones de pesos en materia de salud, los cuales no estaban planificados.

“Debería haber un gran acuerdo para diseñar una ruta de trabajo en la que sumemos a la iniciativa privada, en la que generemos del gobierno federal un planteamiento de respaldo financiero para cuestiones muy puntuales, no se trata ni de condonar impuestos ni de regalar el dinero a nadie”, sentenció Alfaro.

Además de Jalisco y Tamaulipas, los gobernadores de Colima, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, Querétaro, Michoacán, Nuevo León, Aguascalientes y Chihuahua han solicitado que se realice esta Convención para actualizar el pacto fiscal.

