Ciudadana inconforme regañó a piñata de Andrés Manuel López Obrador y le dijo “tirano”

Señora regaña a piñata de AMLO (Video: Twitter / @Gommber)

En redes sociales circula un video donde una mujer le grita a una piñata con la forma del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo tilda de tirano, genocida y lo exhorta a renunciar del cargo que tuvo con más de 30 millones de votos en las elecciones federales del 2018.

La grabación inicia cuando la fémina se acerca a una piñata sentada en una silla acolchada color rojo. Al lado de la silla hay una bandera de México y ella va sosteniendo unas cartulinas color verde con rojo.

Al estar en el punto más cercano del presidente de papel periódico, sin conservar la sana distancia, ella comenzó con el regaño al jefe del ejecutivo federal.

Una mujer criticó a AMLO y utilizó una piñata para hacerlo (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

“Estoy aquí porque ya estamos cansados de usted [le da una cachetada a la piñata]. Es más, deje la presidencia, por favor. Háganos ese favor a todos los mexicanos”, reclamó la mujer.

Inmediatamente, como si la piñata hablara, ella estableció una suerte de diálogo con el presidente de cartón y lo cuestionó.

“¿Cómo? ¿Perdón? ¿Usted qué? [comienza un audio con la voz de AMLO que refiere a la venta del Avión Presidencial José María Morels y Pavón] ¿Usted quiere hablar del avión? No, pues por eso estamos como estamos. Pues por eso queremos que se vaya”, aseguró la mujer al trozo de papel pintado.

Después de fingir que intercambió ideas con AMLO, la mujer procedió a argumentar su punto de vista.

“Aquí le voy a dar algunas razones de por qué nos urge que se vaya ya:

En la grabación, la mujer le dio una cachetada a la piñata (Foto: Twitter / @Gommber)

Genocida por excelencia, [sostiene una cartulina laminada con la imagen de unos niños pacientes de cáncer] aquí están estos niños de cáncer que usted no le da la gana darles las medicinas. ¿Qué más tenemos aquí? ¡Claro! [saca otra cartulina] Ley Mordaza, tirano. Aquí tiene a todos los periodistas, a todos los medios de comunicación secuestrados para que no digan la lucha, el inconformismo que hay en millones de mexicanos [...]

Que se vaya de la presidencia. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, hay que reconocer que esto nos ha unido [saca otra cartulina] porque a este señor no lo queremos millones de mexicanos. ¿Qué, qué usted es presidente? Sí, pero es un presidente que no existe. Es un presidente ausente. Usted no ha hecho nada, absolutamente nada por el beneficio de la patria, al contrario, nos está llevando a su rancho. Y por último, mexicanos, esto es lo que tenemos que hacer todos: luchar por lo que nos merecemos y lo que nos merecemos es un país sin este presidente, disque presidente”, le espetó al mandatario nacional.

Finalmente, cuando se le acabaron las cartulinas, comenzó a agitar la bandera en la “cara” de la piñata y le dijo a su mandatario pintado con pintura acrílica:

“Para último, esta es nuestra patria [mientras ondea la bandera de México enfrente de la piñata], nuestra bandera, a la que por cierto, usted no le gusta ni saludar”, cerró.

Usuarios de Twitter relacionaron este acto con los que hace FRENAAA (Foto: Twitter @PrimeraplanaN)

Tras la difusión del material audiovisual, usuarios de Twitter temen por la vida de la piñata y acusaron al Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) de tener secuestrado al “presidente” en una casa de seguridad con dirección desconocida.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la piñata; sin embargo, cibernautas opinaron que el “AMLO de cartón” será víctima de violencia en la temporada de posadas decembrinas.

Asimismo, hubo quien aconsejó internar a la mujer en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, para mantenerla en observación hasta que deje de hablar con objetos inanimados.

