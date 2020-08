Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet y preguntas del 28 de agosto para secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el viernes 28 de agosto.

PARA PRIMERO DE SECUNDARIA:

Matemáticas: Transformamos fracciones.

¿Qué vamos a aprender?

Aprendizaje esperado: Conversión de fracciones decimales a escritura decimal y viceversa. Aproximación de algunas fracciones no decimales usando la notación decimal.

Asignatura de repaso: Matemáticas 6º primaria

Aprenderás a convertir fracciones decimales a escritura decimal y viceversa. Además de la aproximación de algunas fracciones no decimales usando la notación decimal.

El sistema decimal es muy importante en nuestra vida ya que muchas cosas que realizamos están rodeadas de números y es necesario tener una forma de expresarlos al medir un objeto, hacer cálculos o pagar una cuenta. Se puede decir que es una manera de contar los números; también nos ayuda a comunicarnos representando con mayor facilidad grandes cantidades.

Con tu dedicación sabrás cómo se convierten fracciones a números decimales y recuerda que lo esencial de las operaciones matemáticas no es complicar lo simple, sino hacer simple y sencillo las cosas complicadas.

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Matemáticas de sexto grado, se explica el tema a partir de la página 112.

Asimismo, puedes practicar realizando ejercicios sobre este tema en tu cuaderno del estudiante de 6° de primaria en la página 45 y 46.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En este video encontrarás información suficiente para la conversión de fracciones a números decimales y la manera de llegar al resultado.

1. El hombre que calculaba.

En este video encontrarás herramientas para realizar operaciones matemáticas.

2. ¿Podrás resolver este acertijo? Los 35 camellos.

En estos videos encontrarás ejemplos para convertir fracciones a números decimales.

3. Convertir de fracción a decimal.

4. Convirtiendo fracciones a números decimales. Ejemplo.

Lenguaje: ¿Cómo se siente?

¿Qué vamos a aprender?

Aprendizaje esperado: Infiere las características, los sentimientos y las motivaciones de los personajes de un cuento a partir de sus acciones.

Asignatura de repaso: Lengua materna 6º primaria

Aprenderás a inferir las características, los sentimientos y las motivaciones de los personajes de un cuento a partir de sus acciones.

Las motivaciones de los personajes son lo que le da vida a la trama de un cuento, es lo que mantiene al lector atento a la búsqueda de la historia y hace relevante el texto.

Los cuentos se caracterizan por hacer una narración breve a partir de hechos imaginarios, es protagonizado por un grupo pequeño de personajes y tienen un argumento fácil de entender. Están formados por tres partes: inicio, desarrollo y final.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En este video encontrarás algunas características, sentimientos y motivaciones de personajes de cuentos a partir de sus acciones.

1. La noche boca arriba – Julio Cortázar (cortometraje).

En este video encontrarás un cuento de Augusto Monterroso de un mono que quiso ser escritor.

2. El mono que quiso ser escritor satírico de Augusto Monterroso.

Biología: ¿Qué vamos a comer?

¿Qué vamos aprender?

Aprendizaje esperado: Describe causas y consecuencias del sobrepeso y de la obesidad, y su prevención mediante una dieta correcta, el consumo de agua simple potable y la actividad física.

Asignatura de repaso: Ciencias naturales 6º primaria.

Aprenderás a describir causas y consecuencias del sobrepeso y de la obesidad, y su prevención mediante una dieta correcta, el consumo de agua simple potable y la actividad física. A su vez, reflexionarás acerca de tu alimentación y la de tu familia.

El sobrepeso y la obesidad es la acumulación excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud, por ello es muy importante que aprendas a reflexionar acerca de tu alimentación personal y familiar a partir de la pregunta: ¿Me alimento de manera correcta? Si tu respuesta es sí, te felicitamos, estás en el camino correcto y debes continuar con tu sana alimentación; si tu respuesta es no, debes analizar las causas y el riesgo de tener obesidad y sobrepeso.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

1. Stop a la obesidad infantil y juvenil – Laura González.

2 .Obesidad infantil en México.

En los siguientes dos videos observarás en los que niñas y niños como tú, se encuentran con algunos retos para cuidar su alimentación y salud:

3. Selección saludable de alimentos presentado por Puros cuentos saludables.

4. Actividad física presentado por Puros cuentos saludables.

Geografía: ¿Compramos demasiado?

¿Qué vamos a aprender?

Aprendizaje esperado: Distingue diferencias entre el consumo responsable y el consumismo en diferentes países del mundo.

Asignatura de repaso: Geografía 6º primaria.

Aprenderás a distinguir diferencias entre el consumo responsable y el consumismo en diferentes países del mundo.

El Consumo responsable implica un consumo ecológico y social. Es una alternativa a las lógicas del consumo masivo basado en la adquisición de productos sostenibles y que aportan valores sociales como la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza, el trabajo digno, la solidaridad, el cuidado y la conservación del medio ambiente. El consumismo se refiere a la tendencia de adquirir o acumular bienes y servicios que, en muchas ocasiones, no son necesarios para las personas.

¿Te gustaría conocer la perspectiva del consumo en diferentes partes del mundo?

Consulta tu libro de texto de Geografía 6 a partir de la página 137.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

1. La historia del Consumo Consciente.

2. Consumo responsable.

Artes: Payasos títeres y magos: Artes escénicas en México y el mundo

¿Qué vamos a aprender?

Aprendizaje esperado: Ubica diferentes sitios en donde se presentan artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima) para niños en México y otras partes del mundo.

Asignatura de repaso: Artes.

Aprenderás a ubicar diferentes sitios en donde se presentan artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima) para niños en México y otras partes del mundo.

Las artes escénicas son aquellas destinadas a la práctica de cualquier expresión artística. Son una forma de comunicación que rodea el desenvolvimiento de la actuación.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

1. El teatro: definición, orígenes, características, elementos y estructura.

2. ALEGRIA - BEST OF MUSIC VIDEOS by Cirque du Soleil.













