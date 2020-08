Fiscalía de Querétaro investiga ataque con ácido a una mujer durante robo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro informó que se mantienen las indagatorias por el ataque con ácido ocurrido en contra de una mujer durante un robo el pasado 3 de agosto.

De acuerdo con información de la dependencia judicial, desde los hechos ocurridos a principios de este mes se dio inicio a una carpeta de investigación con perspectiva de género.

Las lesiones fueron producidas con ácido contra la mujer al momento de que fueron robadas sus pertenencias cuando se encontraba afuera de su domicilio. El ataque fue reportado a la línea de emergencias 9-1-1 por parte de su pareja, quien se encontraba dentro del hogar cuando ocurrieron los hechos.

Sin embargo, la diputada Alessandra Rojo de la Vega denunció que la víctima del ataque con ácido no ha recibido atención por parte de las autoridades y que el crimen ha quedado impune en la entidad donde la violencia contra las mujeres ha incrementado.

A través de un video publicado en redes sociales, la funcionaria enseñó imágenes del ataque que sufrió la mujer identificada como Gloria.

“Mi nombre es Gloria, vivo en Querétaro y fui atacada con ácido hace aproximadamente un mes y hasta el día de hoy no he recibido justicia, no he recibido tratamiento, no se ha investigado nada. No me han hablado, ya fui a la fiscalía y no me resuelven nada, quiero justicia, que empiecen a hacer las cosas, exigirles mi derecho a la salud, para recibir tratamiento y a la justicia”, declaró la víctima.

La diputada por el Partido Verde exigió darle atención a cualquier tipo de violencia contra la mujer, no solamente a casos que se vuelvan virales. “Exigimos a la justicia de Querétaro que Gloria tenga justicia, que volteen a ver a las mujeres cuando son violentadas. No se esperen a que esto sea mediático, a que hagamos presión en redes sociales”, dijo.

“¿Qué necesitan para que una mujer tenga justicia? ¿Para que hagan su trabajo? ¿Es muy difícil garantizar los derechos de una mujer? No es el primer ataque con ácido. Estos ataques están sucediendo alrededor del país. Por eso la ley que impulsamos de manera ejemplar contra los desgraciados que se atreven a atacar a esta mujer”, puntualizó.

La víctima fue llevada a un hospital de la zona, informó la FGE de Querétaro, donde se pudieron tratar las heridas. Además, agregó que continuarán con las investigaciones para llevar al responsable ante la autoridad judicial. De acuerdo con Quadratin, se le brindó atención por el Instituto Queretano de las Mujeres y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

El pasado jueves, el Congreso del Estado de México aprobó una reforma al Código Penal local para castigar hasta con 10 años de cárcel a quien arroje sustancias corrosivas, químicas, flamables o ácido a otra persona. En la capital del país se modificó en enero de 2020 para que los ataques tengan penas de nueve a 12 años de prisión. En Oaxaca se puede castigar hasta con 40 años de cárcel.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que 2,240 mujeres fueron asesinadas, durante los primeros siete meses del año, en México: la cantidad representa un aumento de 3.1% en comparación con el mismo periodo de 2019.

Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1) es el documento publicado este martes 25 de agosto por el Gobierno de México, en el cual se detalla que la cifra de víctimas se desglosa en 1,674 casos de homicidios dolosos y 566 feminicidios.

Por otro lado, el pasado 14 de agosto, la Cámara de Diputados de México propuso la homologación del delito de feminicidio para que los 32 estados del país reformen sus legislaciones a fin de establecer criterios comunes y condenar con penas de entre 40 y 60 años de cárcel por los asesinatos de mujeres con razón de género.

“La propuesta de homologar el tipo penal de feminicidio servirá para que el delito se investigue, persiga, sancione y repare de la misma forma en todo el país”, expresó la presidenta de la cámara, Laura Rojas, según un comunicado de la institución.

