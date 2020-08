Belinda deseó una historia de amor como la de Ricardo Montaner: “Ojalá me case con alguien que hable así de mí”

Belinda le hizo una confesión a Ricardo Montaner sobre su vida personal

Belinda y Christian Nodal han acaparado los reflectores desde que anunciaron su relación hace unas semanas. Y aunque la cantante siempre había sido muy hermética sobre su vida romántica, poco a poco se ha dejado ver más enamorada que nunca y ahora reveló que desea tener un gran amor como el que Ricardo Montaner tiene con su esposa, Marlene Rodríguez Miranda.

Ambos coaches se sinceraron durante una conversación transmitida en la semifinal de La Voz México, donde también tuvieron la oportunidad de interpretar Gaia, tema compuesto por la actriz de 28 años.

Entre la plática destacó la excelente química que tienen Belinda y Ricardo Montaner, quienes estrecharon lazos durante esta segunda temporada del programa de TV Azteca.

Los famosos comenzaron su interacción con un juego conocido en México como “Chinchampu”, pero después explicaron que esta compenetración la lograron gracias a la convivencia tan cercana que forjaron en estos episodios.

“Yo me río contigo, como me río en mi casa. Con nadie jamás me he reído como contigo”, reconoció Montaner sobre su amistad con la joven novia de Christian Nodal.

Fue el mismo coach quien buscó obtener una revelación importante de su compañera y la cuestionó sobre su vida sentimental.

“¿Cuál es la relación que más te ha durado? Me refiero a novios”, preguntó Ricardo Montaner. Belinda, muy sincera, dijo: “El tiempo que más he estado con un novio es de tres años”.

Ambos cantantes coincidieron en que los artistas disfrutan de las experiencias de la vida de manera muy intensa y que muchas veces son incomprendidos por la apariencia que muestran a las cámaras.

Pero el deseo amoroso de Belinda quedó expuesto cuando Montaner explicó que sus canciones tristes han sido realizadas con base en historias “prestadas”; mientras que los temas felices están hechos sobre sus momentos dulces.

“Nunca te han roto el corazón”, preguntó la cantante a su compañero, quien rápidamente contestó que “no” y abundó en una romántica respuesta.

“Estoy perdidamente enamorado de la misma persona desde que me acuerdo. Este amor que tenemos hoy, es un amor criado por los dos. Cuando tienes un hogar, en el cual los dos creen en lo mismo, todos los cimientos de ese hogar están basados en que Dios se encarga de moldearnos a nosotros”, pronunció contundente el intérprete de La cima del cielo.

Las palabras románticas de Ricardo Montaner revelaron un deseo muy privado de la cantante de Amor a primera vista: “Ojalá yo me case con alguien que hable así de mí, como tú hablas de tu esposa. Eso quisiera”.

“Te lo deseo profundamente”, concluyó el cantautor venezolano.

Los dos coaches han demostrado en cada emisión la gran química que tienen. Tan sólo en la semifinal del reality show tuvieron una interacción muy divertida, cuando la cantante fue evidenciada en pleno programa porque bostezó frente a todos sus compañeros.

Todo ocurrió durante la participación de Gabby Müller del equipo de Montaner, quien hizo un comentario para “ventanear” a su gran amiga.

“Agradezco a Beli lo que te hizo crecer... estabas bostezando, te caché”, dijo Ricardo durante su participación.

Belinda lo negó, pero tras revisar las grabaciones no pudo ocultarlo más: “Sí bostecé, qué malos. El bostezo no es de sueño sino un estado de relajación, tu voz me relaja, me da paz”.

