PAN planteó impartir clases a través de altavoces del C5 para población infantil en situación de calle en CDMX

Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro

A fin de favorecer a la población infantil que no cuenta con los recursos suficientes para iniciar el ciclo escolar y tomar sus clases en línea ante la crisis sanitaria por coronavirus, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Barrera Marmolejo, planteó en el Congreso local la posibilidad de dar clases por medio de los altavoces de la Ciudad de México.

Este lunes miles de estudiantes iniciaron el ciclo escolar 2020-2021 a distancia; sin embargo, el diputado indicó que esta determinación contrarrestaría la desigualdad social que aún persiste en la población de la ciudad que no tiene acceso a una televisión o internet.

Explicó que esta idea surgió al constatar que en la plaza pública de Coyoacán, al igual que en otras colonias populares donde hay familias en situaciones vulnerables, los menores tienen deseos de estudiar, pero no cuentan con el apoyo del gobierno de la ciudad.

De igual manera, argumentó que de acuerdo con informes oficiales, en el 2017 en la Ciudad de México había un registro de 207 menores de 17 años en las calles, “lo que después de tres años, esa cifra pudo incrementar junto con los índices delincuenciales”.

Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro

Por ello, mencionó que brindar educación por el C5 no distrae al comando de sus misiones, pues la acción se integra a la agenda de derechos sociales consagrada de la Constitución capitalina.

Asimismo, declaró que desde el Congreso local buscará los mecanismo para que la educación en la entidad llegue para todos, “a fin de que existan condiciones iguales sin dejar a las niñas y niños de situación de calle de esta posibilidad universal”.

Si quiere estar al tanto de lo más importante regístrese aquí y le enviaremos las noticias al instante.

Este histórico regreso a clases representa para algunos estudiantes el reto de aprender nuevas habilidades con el uso de herramientas tecnológicas, pero para otros significa una barrera digital que se hace cada vez más grande con la falta de recursos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información de los Hogares de 2018 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) apunta que 50.9% de los hogares en México están conectados a internet en tanto que 45.4% cuentan con una computadora.

Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro

No obstante la encuesta señala que en promedio, existe sólo una computadora por hogar, por lo que el problema es que, en muchos casos, estos aparatos son también las herramientas de trabajo de los padres de familia, quienes tienen que prescindir de ellas para que sus hijos puedan conectarse a clase.

En tanto que el 92.5% de los hogares mexicanos tiene al menos una televisión; razón principal por la que la Secretaría de Educación Pública (SEP) emprendió el programa “Aprende en Casa II”, el cual trasmite contenidos educativos diseñados por especialistas para cada grado, a través de diversas cadenas televisivas.

Por otro lado, expertos en educación plantearon que la preocupación más grande en estos momentos está en los niños más vulnerables que probablemente no podrán establecer conexión con sus maestros ni seguir las clases de manera virtual, por lo que eventualmente abandonarán la escuela.

Carlos Ornelas, doctor en Educación, consultado por el medio Excélsior, reiteró que el problema no está tanto en la programación o en lo que se vea, sino en la relación entre los maestros y los alumnos, la cual será muy complicada “sobre todo como se ha documentado en áreas paupérrimas, abandonadas donde no hay conexión o es muy débil, o incluso en las ciudades donde hay un solo aparato de televisión, donde hay dos o tres niños en la escuela en una misma casa que compiten por los horarios, y ya con la apertura de la economía, los papás no están en casa para vigilar que estén en lo que se supone que deben de estar”, explicó para el periódico.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS

Las dificultades del regreso a clases en Oaxaca

Mapa del coronavirus en México 25 de agosto: la curva de contagios va hacia una “horizontalización”, con la CDMX en alerta por casos activos