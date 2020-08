Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, México “fue una aberración” en materia petrolera (Foto: Reuters)

La operación de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha dado mucho de qué hablar últimamente, pues mientras la administración de Andrés Manuel López Obrador anunció que se incrementará la cantidad de barriles refinados, el último reporte de producción de crudo da cuenta que la cantidad que se extrae de crudo es la más baja en los últimos 40 años.

Aunado a esto, la presencia del COVID-19 tanto en México como el mundo ha cambiado la forma en la que se interactúa con la oferta y la demanda de los combustibles fósiles.

Por estas condiciones, Infobae México contactó a la Doctora Guadalupe Correa-Cabrera, Profesora Asociada de George Mason University, quien pudo disipar un poco las dudas del entorno del petróleo mexicano.

Pemex bajó su producción de crudo, pero incrementó su refinamiento (Foto: REUTERS / Daniel Becerril)

-La baja en la producción de crudo y la alza de la refinación del mismo en Pemex, ¿Obedece a la estrategia de López Obrador de alcanzar la autosuficiencia energética que prometió en campaña o tiene que ver con otro tipo de fenómenos?

-Hay que considerar que los precios del petróleo crudo han ido bajando a niveles hasta negativos, eso lo vimos en abril, al final, en los meses de junio y julio no se ha repuesto tanto, se ha repuesto un poco pero tampoco tenemos precios que estén incentivando la producción. Es cuestión de oferta y demanda, cuando el precio está tan bajo, pues hay pocos incentivos de vender así el crudo. Entonces, no creo que sea solamente la estrategia de López Obrador, de algún modo, cuando oyes oferta y demanda, estamos hablando de una estrategia, que tiene que ver más con una respuesta a los mercados que con la idea que planteó López Obrador de alcanzar la independencia energética; sin embargo, coinciden.

Como es sabido, los países del tercer mundo o subdesarrollados están sujetos a las decisiones del primer mundo, y de las decisiones que tomen en materia estratégica. Entonces, realmente hablando de los mercados mundiales no veo que esta baja en la producción tenga que ver únicamente con la estrategia del presidente de México para lograr su independencia energética. Si tú te fijas, el presidente de México tiene que estar siempre a dispensa de lo que dice EEUU y lo que dicen los mercados globales, lo que pasa es que este momento, como los precios del petróleo crudo son tan bajos que, bueno, entonces rediriges tus esfuerzos y, muy probablemente, esto coincida con el hecho de que no vas a vender el petróleo crudo sino que lo vas a refinar. Te conviene refinarlo y luego venderlo a precios caros por cuestiones de mercado, no es que López Obrador lo esté haciendo con toda alevosía, al contrario, México siempre ha sido muy dependiente en este tipo de mercados mucho más estratégicos.

Producción petrolera de Pemex durante 2020 (Foto: Pemex)

-¿Qué tanto interviene el problema de la capacidad de almacenamiento en Pemex bajo estas condiciones?

-En los últimos años, en las últimas tres administraciones, está este declive en la refinación de crudo, al final, lo que hemos estado haciendo y lo que han permitido los gobiernos anteriores es que México haya vendido petróleo crudo y compre gasolinas o petróleo refinado, el modelo era este y al final los directores de Petróleos Mexicanos, en conjunto con el presidente, le habían dado campo libre a las empresas extranjeras en contra de los intereses de la nación, contra los intereses de los mexicanos, perpetuando un sistema de dependencia: un modelo de dependencia en el sentido que les vamos a vender las materias primas y ellos nos van a regresar, les vamos a comprar los productos refinados, los productos ya más manufacturados, con valor agregado y mucho más caros.

Ese es el modelo que estaba imperando, porque mucho de los secretarios de Energía o los directores de Petróleos Mexicanos tenían intereses propios y formaban parte de las juntas de administración de estas empresas, incluyendo el caso de Felipe Calderón. Realmente ellos estaban trabajando para las empresas, no para el país, entonces, estamos viendo un cambio que tiene que ver con mercados, por un lado, porque ya no le conviene a México refinar el petróleo, más bien, esto coincide con la estrategia del nuevo gobierno y pero entonces no existe la capacidad de almacenar porque no había existido, porque la idea que obviamente parece ser porque no lo sabemos cuáles son acuerdos, pero parecen ser que las autoridades mexicanas habían llegado a un cierto acuerdo con las empresas y nosotros vendemos ese petróleo crudo y ellos nos lo venden en productos refinados. Entonces, no se construyó infraestructura de almacenamiento y por eso ahorita se está teniendo ese problema porque no existe esa capacidad de almacenamiento, de hecho, en el tema de las gasolinas hasta parece que hubo un acuerdo con ellos para que nos envíen gasolinas a todos nosotros con la apertura del sector energético en ese sentido, entonces esto es porque sigue un proceso, porque México no tiene esa capacidad porque no estaba en los planes de las administraciones pasadas que fuera así.

Refinería de Pemex procesando el crudo extraído en México (Foto: EFE / Francisco Villeda)

-¿Qué tanto conviene el incremento en la capacidad de refinación actual y la construcción de Dos Bocas? Tomando en cuenta que las energías limpias comienzan a ganar terreno

- Aquí hay un falacia grandísima y esto lo he hablado mucho con los expertos en cuestión técnica, yo soy politóloga pero escribo y analizo el tema de la política energética como materia de política pública o como materia de ciencia políticas, he hablado con varios expertos en el tema de las energías limpias, aquí le dicen Not renewable v renewable energy; aquí están las energías verdes, las energías verdes requieren, por fuerza, de energías no renovables y esto está comprobado, cada vez la tecnología mejora y dan más espacio a las energías limpias, pero para eso falta muchísimo. De hecho, no hay capacidad de que las energías verdes sustituyan a las energías no verdes , en realidad, como lo dice un colega mío que estudia mucho ese tema, todas las energías no es que sean renovables, son energías “not renewable plus” (energías renovables más), tienen que ver que son de mejor calidad pero finalmente no son renovables porque utilizan muchas energías no renovables para ser producidas.

Además, las energías verdes no pueden funcionar por sí solas, tienen que funcionar con las energías no renovables, con las energías sucias, las energías sucias están haciendo que sigan viviendo las energías verdes, entonces que realmente esto es de alguna manera falaz, tenemos mejores energías pero de todos modos siguen dependiendo de las energías no renovables entonces si un país produce energías no renovables, energía sucia, realmente le va a convenir porque las energías verdes viven de las energías no renovables, de las energías sucias, todavía y a muchos años todavía eso no va a avanzar en la manera en que luego nos imaginamos, no es una competencia entre energías verdes y energías no renovables, al contrario, estamos hablando de una dependencia de una (de las verdes) de la otra.

Aunado a esto, estamos hablando de las solares y de las eólicas entonces, en el mundo más desarrollado que es más frío y con menos sol, si no hay sol pues no se produce, estamos a merced del cambio climático que también de alguna manera, y suena contradictorio pero también está afectando la oportunidad que estas energías verdes se sigan expandiendo. En conclusión, una necesita a la otra, no van a sustituir. Yo creo que para México, una estrategia como esa de todas maneras va a ser buena, va a ser funcional, porque con la tecnología que tenemos hoy en día, una necesita de la otra entonces producir las energías no renovables de todos modos va a estar, al final estamos hablando de energías renovables unas mejores que otras.

Torre de Pemex, la petrolera mexicana (Foto: REUTERS / Edgard Garrido)

-Con la reactivación de actividades económicas en Europa y Asia, ¿México figura como socio comercial petrolero?

-No. México bajo la renovación del tratado de libre comercio tiene muchos más candados para seguirse relacionando con las economías asiáticas principalmente con China. Realmente México le apostó, porque no tenía de otra, de continuar una relación muy cercana con los EEUU entonces fossil fuel energies o fossil fuel plus o las que son verdes al final México pierde esos mercados porque ya hay candados bajo el T-MEC de que México básicamente y primordialmente va a tener que vincularse al mercado estadounidense. Entonces, tiene poco margen de acción pero tiene margen también cierto margen de acción, los candados están pero no son completos, no son totales porque no se consideran todos y cada uno en toda la producción, México no está totalmente atado de manos pero sí tiene las manos medio atadas por el T-MEC entonces, bueno, existe ese mercado, es una gran oportunidad pero los americanos se cercioraron en la firma del nuevo tratado que México iba a estar atado a ellos, México como corderito, de hecho, es una de las partes del T-MEC que no se ha analizado muy bien. Cómo realmente México cedió en los aspectos más complicados, en el tema energético o en el tema laboral y en las partes donde México era más competitivo, realmente el T-MEC es un acuerdo que le representó pérdidas a México aunque eso no se ha dicho muy bien, no se ha analizado ampliamente, pero el candado de ampliar los mercados a Chino está presente, está presente más que nunca.

Torre petrolera de extracción en territorio mexicano (Foto: Twitter / @Pemex)

-Entonces, en materia energética ¿Nos tendríamos que esperar a que la industria de esta región se tuviera que reaperturar para poder establecer estos lazos? ¿A caso México está generando reservas de gasolinas como EE.UU.?

-No. México no está generando reservas de gasolina, para nada está generando reservas de gasolinas, México no tiene la capacidad para producir su mercado interno, está produciendo un poco más para darle a su mercado, pero México es un importador de gasolina, realmente las últimas administraciones en este siglo se perdió la capacidad de refinación.

Fue una aberración del sexenio pasado , nosotros les estábamos vendiendo petróleo crudo súper barato y nos estaban vendiendo gasolina a precio mucho más alto, la teoría de la dependencia en el siglo XXI. Realmente, México ni siquiera se está equilibrando, está subiendo su producción de gasolina o de productos derivados del petróleo refinado, pero apenas estamos incrementando esa producción que no es suficiente para el mercado interno, mientras tanto, seguimos dependiendo de las gasolinas que se refinan en EEUU.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Pemex reportó la producción más baja en los últimos 40 años

Después del confinamiento, México se perfila para regresar al consumo habitual de combustibles

“Era un atraco”: López Obrador ordenó suspender el pago de multas de Pemex por contrato con Etileno XXI