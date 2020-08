Diez estrategias para sobrellevar la educación a distancia

Más de 30 millones volvieron a clases en México, pero la emergencia obliga a tomar medidas correspondientes (Foto: Cuartoscuro)

A partir de este lunes 24 de agosto volvieron a clase 30,466,339 alumnos que cursan niveles desde preescolar hasta bachillerato, pero debido al contexto de la emergencia sanitaria, la educación será a distancia, en casa y a través de medios como la televisión y la radio.

De acuerdo con especialistas, esta estrategia implementada por las autoridades educativas es adecuada, pues la otra opción era cancelar el ciclo escolar y contribuir, aún más, al retraso de aprendizaje que traerá consigo el cierre de aulas. Sin embargo, habrá que poner mayor atención en poblaciones vulnerables, quienes carecen de la infraestructura básica para acceder a contenidos disponibles en medios tecnológicos.

Porque la pandemia del COVID-19 vino a visibilizar el enorme rezago y desigualdades acumuladas durante décadas, mismas que ahora afectarán, con más razón, la educación de sectores socioeconómicos más desprotegidos; los cuales ya eran susceptibles a la deserción. No obstante, el esfuerzo, tanto de autoridades, como de alumnos, padres y docentes, corresponde a una reacción de situaciones imprevistas, es decir, el fenómeno social de la enfermedad.

“Con pandemia o sin pandemia nuestro sistema educativo estaba desigual desde antes, ahorita lo estamos viendo de manera mucho más explícita, porque literalmente, los niños que no tengan acceso a las tecnologías, llámense televisión, Whatsapp o internet, se van a quedar fuera del sistema educativo, fuera totalmente, no van a poder cursar su grado escolar, y eso es bastante dramático”, dijo en entrevista con Infobae México Raquel Elías Hernández, maestra y licenciada en Educación por la Universidad La Salle.

Por televisión serán transmitidos programas educativos (Foto: Cuartoscuro)

Un punto crítico identificado por la profesora lasallista es que el modelo planteado requiere la presencia de una persona adulta, pero en las condiciones de muchas familias mexicanas, esa o esas personas adultas están saliendo a trabajar.

“Dadas las condiciones económicas y educativas de México no había de otra estrategia (...). Continuar el ciclo tiene grandes ventajas, porque los estudiantes que asistieron de manera presencial al aula, la última vez, de haber cancelado, hubieran perdido en automático el ciclo anterior, ellos ya hubieran olvidado los contenidos en que habían avanzado hasta entonces”, explicó Bernardo Báez Vázquez, licenciado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Educación por la universidad Tec Milenio.

Por ello, son relevantes diversas medidas para sobrellevar el curso a distancia, toda vez que se trabajará en condiciones extraordinarias todo un ciclo. A continuación, una lista de 10 recomendaciones a considerar en esta nueva normalidad educativa:

Entender que educación será sobre materias básicas

Primero se debe entender que los niños aprenderán de forma genérica, es decir, los aprendizajes elementales en Matemáticas y Español: aquello relacionado con lectoescritura, razonamiento matemático y operaciones básicas. Esto, de acuerdo con el nivel en que se cursa.

Raquel Elías Hernández, maestra en Educación, dijo que padres y profesores deben ser flexibles (Foto: http://bienestar.lasalle.mx)

De esa forma, los padres pueden detectar e impulsar la aplicación de esos conocimientos en el habla cotidiana, siempre y cuando no sea una tarea angustiante proclive al estrés, así como la angustia entre los menores.

Establecer horario semanal

“Me parece que tendríamos que planificar semana por semana, para que los niños sepan qué tienen qué hacer el lunes, qué tienen que hacer el martes, miércoles y jueves y nosotros (padres o tutores) ir apoyando cada día, pero tener el espacio adecuado, los horarios de clase”, refirió la maestra Elías Hernández.

Pues es posible que en una misma familia haya alumnos de diversos niveles. En consecuencia, el rol debe contemplar los materiales disponibles, por ejemplo, a qué hora, alguien de preescolar o primaria deberá ver los programas en televisión y cuándo tocaría al de grado superior. En esto coincidió el especialista de la UNAM, pues no se trata de que los menores comiencen clases a las nueve de la mañana y sigan trabajando a las siete de la noche, sentados, porque conllevaría problemas de columna, daños en la vista, estrés, entre otros.

Igual es importante una reunión familiar para verificar el avance por jornada y dar seguimiento a las tareas o actividades que los profesores hayan dejado. Porque en esto también entrarán los tiempos disponibles por los padres, en caso de que salgan a trabajar, definan cómo será su semana con el agregado de la educación a distancia.

Aprende en casa II es la estrsategia implementada por las autoridades de la SEP para no descuidar el ciclo escolar (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Mantener comunicación con profesores

Además, será de gran ayuda mantener contacto constante, en la medida de lo posible, con maestros y maestras, para que orienten y respondan dudas. De igual manera, comunicarse con otros padres de familia para intercambiar experiencias sobre las mejores estrategias adoptadas.

También es importante aprovechar los canales ofrecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues la institución estará al tanto del desarrollo educativo.

Conservar un ambiente sano en casa

Otra recomendación de la maestra Raquel Elías Hernández es procurar espacios de sana convivencia. Es decir, sin peleas ni exaltaciones por estrés; con alimentación sana y horarios de sueño adecuados. Esto, para tener la energía necesaria durante cada jornada.

“Va a ser un año complicado, pero estoy segura que vamos a tener muchos otros aprendizajes, además de los escolares, que nos van a transformar y mejorar en algunos aspectos. Va a haber otros logros, por ejemplo, los niños aprenderán a cuidar su salud, y eso no se podrá evaluar, pero son aprendizajes que se van a quedar”, comentó la especialista.

Es importante regular tiempos y los menores no pasen todo el tiempo sentados (Foto: EFE/David Guzmán)

Observar el cuidado de los hijos

Para Báez Vázquez es fundamental comprender que primero está la salud de los menores. Lo esencial es no contagiarse y antes que la educación deben procurarse medidas preventivas que contrarresten la propagación del COVID-19.

“Sí es importante la educación, pero antes que la educación está la salud de los niños y niñas. Estamos viviendo tiempos de pandemia y lo importante ahorita es no contagiarse y no ser contagiado. En segundo lugar ya va a venir estudiar y educarse. No hay tanto problema con que se repruebe y los papás no deberían preocuparse”. dijo el pedagogo de la UNAM.

No sustituir a los docentes

Los padres, madres o tutores no deben asumir el rol de los maestros. Pues ellos carecen de una formación docente; entienden algo tal y como les fue enseñado y aquello que un cerebro adulto puede detectar como algo de conocimiento básico, para los niños puede no ser tan fácil. Especialmente en un entorno bajo presión y estrés.

Acompañamiento

En coincidencia con lo mencionado por Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP; Báez Vázquez dijo que era necesario el acompañamiento. Especialmente, para que el estudiante sienta que a su papá o mamá le importa, pero esto no implica hacerle las tareas.

Bernardo Báez Vázquez explicó que no debe haber angustia por las dificultades de aprendizaje, porque la población está en un momento emergente (Foto: Cortesía)

El funcionario refirió que aún cuando no conozcan la materia, los padres y madres deben dar cariño y ánimo a los alumnos. Pues un estudio de la SEP arrojó que solo 2 de cada 10 padres acompañaron a sus hijos en el tiempo de aprendizaje en el pasado Aprende en Casa.

Espacio adecuado

La octava sugerencia es mantener un espacio adecuado para el estudio. Si bien, no todos cuentan con algún escritorio y deben realizar sus actividades en la mesa del comedor o la cocina, es importante tener un lugar cómodo. El titular de la SEP igual instó a los padres de familia a que este sitio sea fijo. Por su parte, el pedagogo de la UNAM dijo que los tutores deben respetar este espacio, que comprendan que es único para el aprendizaje.

Distracción

Otros aspecto relevante es tener un tiempo de distracción para que el alumno o alumna no sature de trabajo. Hacer ejercicio y enfocarse en otras actividades, no solamente las escolares. Para los órganos es dañino estar sentado todo el tiempo, de acuerdo con el maestro Bernardo Báez Vázquez.

Mantener comunicación con sus compañeros y disfruten aprendizaje

Tanto el maestro unamita como la maestra lasallista reconocieron que los menores están haciendo un esfuerzo enorme por someterse a la educación en un espacio diferente a la escuela. Sin embargo, Raquel Elías Hernández dijo que los salones son un espacio entre muchos para aprender y la curiosidad de los estudiantes podría desarrollarse en casa, con nuevas experiencias como tener el apoyo de sus padres.

Es importante que los alumnos mantengan comunicación con sus compañeros (Foto: REUTERS / Carlos Jasso)

Y para el maestro Báez Vázquez no debía interrumpirse la comunicación entre compañeros, porque están acostumbrados a verse, interactuar. Especialmente, que comprendan que la situación emergente es temporal, pasará a medida que sea controlada la epidemia, disminuyan los contagios y llegue la vacuna.

En el caso de los tutores, la universidad La Salle ha dispuesto de un programa llamado Escuela para padres, donde especialistas de esa institución podrán orientar a quienes tengan dudas sobre el manejo de la educación a distancia. Atiende de forma gratuita en los correos jose.saavedra@lasalle.mx y angel.lopez@lasalle.mx, de acuerdo con la maestra Raquel Elías Hernández.

