Vinculan a proceso a ex funcionario del municipio de Puerto Vallarta encontrado en su auto con niña de 10 años desnuda

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco logró que se vinculara a proceso a Luis Alonso “N”, ex jefe de recursos humanos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, por el delito de corrupción de menores. Los hechos ocurrieron en el municipio de la ciudad costera cuando fue detenido después de ser encontrado dentro de su vehículo con una niña de 10 años desnuda.

A través de una audiencia, el acusado renunció a su beneficio de 72 horas y también por la duplicidad de las 144: decidió que el juez resolviera su situación jurídica.

La vinculación fue conseguida después de que la FGE apelara la primera decisión del juez, quien decidió no vincular al ex funcionario. Por lo tanto, se acudió al Órgano Jurisdiccional, el cual solicitó una nueva audiencia, que fue concedida porque existían los suficientes elementos de prueba en contra del acusado.

Luis Alonso “N”, ex funcionario municipal, con la imputación por corrupción de menores, suma dos ilícitos: anteriormente ya había sido vinculado por presunto abuso sexual infantil.

Las inconformes se hicieron presentes en las cabeceras municipales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas (Foto: Twitter@clademjal)

Fue el pasado 26 de julio cuando el ex jefe de recursos humanos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta fue encontrado con la niña de 10 años, desnuda, dentro de un automóvil mientras transitaba por las calles de la ciudad. Elementos de seguridad lo detuvieron. La menor de edad afirmó que fue agredida sexualmente por el acusado.

Los policías municipales observaron, durante su recorrido de vigilancia por la colonia El Salitrillo, a un hombre que se puso “nervioso” cuando vio a los elementos.

La niña estaba completamente desnuda y dijo a los policías que el acusado la había tocado. Debido a las declaraciones de la víctima, los uniformados aprehendieron a Luis Alonso “N” inmediatamente. El gobierno de Puerto Vallarta confirmó que el hombre detenido era funcionario del municipio: fue destituido de su cargo de inmediato.

Feministas protestaron en la ciudad de Guadalajara para exigir justicia en el caso del abuso sexual: un caso que preocupa a grupos civiles y que podría destapar una red de trata de menores.

Pronunciamiento del gobernador de Jalisco en torno a este caso (Foto: Twitter @EnriqueAlfaroR)

La protesta fue convocada por el colectivo mexicano Aquelarre Radical con la intención de hacer públicos "los abusos" a los que son sometidos niñas y niños en todo el país, dijo Rubí, una de sus voceras.

"Es necesario hablar sobre el abuso a las infancias, que sea un debate fijo en todos los espacios así sean mixtos o solo de mujeres, que sea un discurso que siempre se lleve a cabo sobre el abuso a las infancias y no solo los abusos físicos explícitos, sino también verbales y emocionales, que nos los cuestionemos todos los días", indicó.

Encapuchadas y vestidas de negro, las manifestantes portaron carteles en los que se leían leyendas como: “Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan” y “Por todas las niñas que no gritarán con nosotros mañana”.

La protesta fue convocada por el colectivo mexicano Aquelarre Radical con la intención de hacer públicos "los abusos" a los que son sometidos niñas y niños en todo el país, dijo Rubí, una de sus voceras (Foto: EFE/Francisco Guasco)

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres exigió el lunes pasado a las autoridades locales a investigar quienes pudieran estar protegiendo a Luis Alonso.

Puerto Vallarta es conocido por ser un balneario donde operan redes de pornografía y de turismo sexual.

Tan solo en los últimos meses han sido registrados en la zona de manera oficial 67 casos de niñas y niños que han sufrido violencia y abuso sexual, denunció el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.

