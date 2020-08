Javier Duarte sobre el presunto regalo de un Ferrari a Peña Nieto: ni los conozco, ni me he subido a uno

El ex gobernador siempre destacó su estrecha relación con el presidente Peña Nieto. (Foto: Ángel Hernández/Cuartoscuro)

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz que actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, negó a través de su cuenta de Twitter las acusaciones que hizo Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), respecto a que le regaló un automóvil Ferrari a Enrique Peña Nieto.

“En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno”, fue uno de los mensajes que se publicó en su cuenta oficial de la red social.

En la plataforma digital, el ex mandatario también puntualizó: “Con todo respeto a Emilio Lozoya Austin, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, Alfredo Ferrari Saavedra y Antonio Ferrari Cazarin”, quienes fueron sus colaboradores durante su administración en el estado de Veracruz.

Según la declaración de hechos presentada por el ex director de Pemex ante la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte le regaló un Ferrari al ex mandatario Peña Nieto, el cual tenía un valor histórico agregado, pues perteneció al ex presidente Adolfo López Mateos.

Así fue la respuesta de Javier Duarte de Ochoa en la plataforma digital. (Foto: Captura de pantalla)

“Más tarde, en el marco de las celebraciones del ‘Día de la Marina’, en Veracruz, el entonces gobernador del estado, Javier Duarte, se le acercó en las escalinatas del avión y le entregó una carpeta al presidente”, declaró Lozoya, quien destacó la estrecha relación entre ambos.

“Hacía tiempo que Luis Videgaray me había instruido a ‘facilitar’ distintos tipos de combustible al gobierno de Duarte, pues el presidente Peña se comprometió a apoyar la gestión del entonces gobernador”, complementó.

Tras darle el presente, Peña Nieto subió al avión presidencial y dijo: “‘Miren lo que me regaló el gober', mostrándonos en esos momentos, la parte inferior de la carpeta. Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto: ‘Este Ferrari perteneció al presidente López Mateos’ y a un lado estaban las llaves del auto”, se puede leer en el documento.

Lozoya también declaró que después de presumir su “regalo”, el ex presidente le pidió a uno de los meseros del avión presidencial que destapara un par de botellas de Vega Sicilia, un vino cuyo precio puede ir de los 1,100 hasta los 43,200 pesos.

(Foto: Archivo)

Cabe recordar que durante su gobierno en Veracruz, Duarte de Ochoa presumía el hecho de que su estado era uno de los más visitados por el entonces presidente Peña Nieto, además de asegurar que existía una relación sumamente cercana con él.

Por otra parte, Lozoya también declaró que la fortuna que fue acumulando el ganador de las elecciones presidenciales en 2012 continuó en aumento hasta el punto de tener que esconder su dinero y regalos lujosos en una casa secreta ubicada en el Estado de México, de la cual desconocía su ubicación, aunque refirió que a este sitio le apodaban “Museo del Presidente”.

Respecto al tema, el presidente López Obrador, la denuncia que presentó Emilio Lozoya es “fuertísima”, pues si bien incluye asuntos que podrían ser tomados como anécdotas, también habla de temas de suma relevancia para el mandatario, como el contrato que se entregó para el complejo petroquímico Etileno XXI.

“Ya terminé de leer la denuncia (...) Hay cosas anecdóticas, como lo del Ferrari o lo de la bolsa de la periodista, pero hay cosas de fondo, como lo de Etileno XXI, el contrato que se le entrega con un subsidio del 25 por ciento. Estamos hablando de cientos, si no es que de miles de millones de pesos, hay que hacer la cuenta”, mencionó el titular del Ejecutivo Federal.

