“Pasé mi vida en un minuto, sentí que me iban a matar”, enfermera denunció agresión en su contra

Una enfermera que atiende a pacientes infectados con la enfermedad de coronavirus en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío fue agredida verbal y físicamente por sus vecinos.

Mientras Elizabeth Carolina Lira se encontraba ayudando a su madre en su puesto de comida, los sujetos arremetieron contra ella diciéndole que era una basura y que iba a contagiar a toda su familia, comentó la agraviada en un video publicado por un medio local.

Usando un collarín, Lira narró que los presuntos atacantes arrojaron contra el piso a su mamá, lo que provocó que ésta sufriera una lesión en la cabeza al impactarse contra un poste. Cuando la enfermera quiso defenderla, una mujer la agarró del cabello y la aventó.

En el piso, Carolina sintió golpes en la cabeza y el cuello; al tratar de quitarse, la agresora llamó a su hermano y este arremetió contra ella de nueva cuenta, pateándola y pegándole en el pecho “de una manera muy brutal, con odio, con saña.” , contó.

Yo pasé mi vida en un minuto, sentí que me iban a matar, era tanto el coraje, tanta la saña con la que me golpearon que yo la verdad sí pensé morir

Además de su madre, también golpearon a sus tíos, comentó la agraviada.

En el video, la enfermera acusó que anteriormente ya había recibido amenazas por parte de uno de sus vecinos, por lo que salir de su casa significaba hacerlo con miedo de que pudiera pasar algo parecido a la escena que vivió.

Ya me habían amenazado previamente cuando la pandemia estaba en su curva más fuerte en mayo, igual aquí afuera, al salir de mi domicilio. Yo iba saliendo en el carro y uno de ellos se acercó y me dijo que me bajara que me iba a partir la madre, que me iba a matar porque yo era una basura que iba a infectar a todo el mundo. Desde entonces, yo y mi familia hemos tenido miedo de salir a la calle, siempre que salía mi mamá o mi hijo a la tienda, a la tortillería, íbamos con miedo de que nos hicieran algo. Varias veces hostigaron a mi mamá en la calle, con la bicicleta, echándosela encima, pero no pensamos que íbamos a llegar a este punto