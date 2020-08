Tribunal ordenó a SSa garantizar medicinas contra cáncer infantil, pero “no llegan recursos y hay recortes”, denuncian los padres

Las familias se han tenido que enfrentar al problema durante lo que va del gobierno actual. (Foto: Mario Guzmán/EFE)

Uno de los problemas de salud que más preocupa a la población mexicana, el cual no tiene una relación directa con la pandemia de COVID-19, es el desabasto de medicamentos para los niños que padecen de cáncer, pues esta problemática se ha mantenido como una constante en muchos estados de la República y por ello las familias han recurrido a instancias judiciales.

Este martes 18 de agosto, el décimo noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito del Poder Judicial de la Federación, el cual tiene su sede en la Ciudad de México, ordenó al gobierno federal, por medio de la Secretaría de Salud, que se garantice el abasto de medicamentos e insumos en los hospitales públicos para los menores con cáncer.

Esta determinación se tomó después de que la Agrupación Mexicana de Onco Hematología Pediátrica (AMOHP) reclamara el desabasto de 37 medicinas para atender a los niños con el padecimiento, pues, argumentó, “está en juego la vida de los pacientes y la angustia de sus padres. La sentencia se apoya en consideraciones jurídicas, pero a la vez reconoce que la falta de medicamentos es un tema humanitario”.

Por lo tanto, las autoridades federales deberán llevar a cabo todas las acciones que se encuentran dentro de sus facultades para poder dotar de las medicinas e insumos a los agremiados de la agrupación mencionada en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas.

(Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Horas antes de ese mismo día, durante la conferencia matutina del presidente López obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, admitió la falta de medicamentos en contra del cáncer; sin embargo, explicó que este asunto respondía a una problemática de escala mundial.

“Tomando en cuenta el desabasto que existe a nivel internacional de algunos medicamentos, esto claramente ha sido progresivo de uno a otro; pero estamos hablando de cuatro o cinco que dejaron de producirse desde antes de la pandemia, no hay que echarle la culpa de todo a la pandemia”, comentó el funcionario.

Durante una entrevista con W Radio, Livia Villafuerte, madre de Alan, un niño con cáncer, refirió que el desabasto de medicinas es algo que han sufrido desde el año pasado y las problemática se ha mantenido hasta la actualidad.

“Los médicos no son el problema porque ellos se preocupan por sus pacientes. Nos dicen que el problema no es el hospital, sino que no llegan recursos y hay recortes”, narró la madre, quien también contó los tristes episodios que debe pasar con su hijo: “Él siempre regresa triste cada que volvemos sin el medicamento porque pregunta ¿qué va a pasar?”

Padres de niños con cáncer han realizado bloqueos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como protesta. (Foto: Cuartoscuro)

Las denuncias por parte de los padres se han replicado en diferentes ciudades del país durante los últimos días, como en Guanajuato, en donde exigieron que se entregaran los medicamentos para las quimioterapias de sus hijos o en Monterrey, donde alzaron la voz por la cantidad de niños que tienen recaídas con la enfermedad o los que finalmente fallecen.

El 11 de agosto, los familiares de los menores denunciaron que pese a las protestas y a que han pasado casi dos años del inicio de las manifestaciones contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se ha logrado solucionar el problema del desabasto.

“Dos años de promesas no cumplidas o cumplidas a medias; dos años de sentarnos con senadores, diputados, secretarios, administradores y directores, que increíblemente por las mejores intenciones que tengan, no han logrado solucionar el problema de desabasto”, expresaron.

Del mismo modo, dijeron que en estos dos años, han tenido que sufrir no sólo por la falta de medicamentos sino también por la “falta de sensibilidad, empatía y solidaridad” de las autoridades a quienes acusaron de negar la problemática.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Padres piden pronta solución a desabasto de fármacos oncológicos en México

Ana Lucía fue desconectada, su muerte se pudo haber evitado si en México hubiera medicamentos contra el cáncer: su padre

El problema no es político: las palabras del padre de Ana Lucía ante la falta de medicamentos contra el cáncer