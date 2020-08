“Nunca ha servido de nada”: para el Bronco la Conago no es más que un “simple protocolo”

El Bronco: "Conago no sirve"

Previo al encuentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en San Luis Potosí con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, fue abordado y expresó que la Conago no servía de nada.

“La Conago es como el club de Toby, ¿no? vengo porque he querido hablar con el presidente desde hace seis meses y voy a aprovechar, pero no resolvemos nada, es simple protocolo. Nunca ha servido de nada. Hoy esperemos que sí”, declaró.

Posteriormente, se le preguntó acerca del caso Lozoya, a lo que respondió “No sé quién sea ese señor. No lo conozco, no sé”.

El día de ayer, el mandatario nuevoleonés señaló que en dicha reunión tendrá la oportunidad de dar un discurso respecto a un nuevo pacto fiscal.

“A mí me va a tocar ser orador en esa sesión, espero que no me hayan borrado de la lista. Es para ofrecer colaboración, pero también exigencia de que ya es viejo el pacto fiscal.

El pacto fiscal no sólo es dinero para las arcas del Gobierno, es la potencialización de lo que Nuevo León tiene que ser para poder enfrentar no solamente la pandemia, sino la posibilidad económica de la competencia”, explicó el Bronco durante su participación en un evento de Gobierno.

Rodríguez aseguró que no se trata de pelear con la Federación, pero sí desean que haya un trato actual y justo para todas las entidades federativas.

Según la información brindada por el primer mandatario en la mañanera de hoy, serán integrantes del Gabinete y gobernadores quienes ofrezcan una conferencia. Por primera vez, López Obrador tendrá una reunión con los gobernadores del país, a poco más de cinco meses de haber comenzado la pandemia de coronavirus en México.

Cabe señalar que al encuentro acudirán el mandatario queretano Francisco Domínguez y el tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, funcionarios que fueron señalados por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de recibir sobornos provenientes de Odebrecht, a fin de apoyar la aprobación de la reforma energética cuando ambos políticos se desempeñaban como senadores.

Ante ello, en la conferencia de prensa matutina de este día, Domínguez rechazó por segunda ocasión haber recibido sobornos de Lozoya y destacó el cese de su secretario, Guillermo Gutiérrez Badillo, tras la difusión de un video en el que se muestra claramente recibiendo fajos de billetes.

Además, señaló que se encuentra “bajo ataque” debido a que es un gobernador bien evaluado y porque las elecciones están en puerta.

Alianza Federalista se reúne antes de la conferencia

Los mandatarios de la Alianza Federalista se reunieron en San Luis Potosí, unas horas antes del encuentro que con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Conago.

La Alianza Federalista es otro grupo de mandatarios de oposición, el cual está integrado por el de Jalisco, Enrique Alfaro; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Chihuahua, Javier Corral; de Coahuila, Miguel Riquelme; de Michoacán, Silviano Aureoles; de Colima, Ignacio Peralta; de Durango, José Rosas Aispuro; y de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.

En ese sentido, algunos de ellos publicaron sobre este encuentro, tal como Enrique Alfaro.

“En San Luis preparando nuestro posicionamiento para mañana en la Conago. Mañana México tiene la oportunidad de iniciar un auténtico diálogo republicano. ¡Confío en que así será!”, afirmó.

