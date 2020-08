Estos son los 50,000 tipos de bacterias con las que convives todos los días en el Metro

Los microorganismos no representan riesgos sanitarios graves, pero los usuarios deben asumir cuidados mínimos (Foto: EFE / Jose Pazos)

Al menos 50,000 tipos diferentes de bacterias habitan el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. Si bien los microorganismos no representan riesgos sanitarios graves, los usuarios del transporte deben estar atentos y cumplir con las recomendaciones de las autoridades de la Secretaría de Salud en el contexto de la nueva normalidad derivada de la pandemia de SARS-COV-2.

Así lo consideró la doctora Mariana Peimbert Torres de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), integrante del equipo de investigadores del Departamento de Ciencias Naturales de la Unidad Cuajimalpa que condujo una estudio en 24 de las 195 estaciones de las 12 líneas del Metro para conocer cuáles son las variedades de bacterias que circulan en las instalaciones.

La mayoría de las bacterias identificadas vive en la piel. Esta variedad no pone en peligro a los usuarios, pero puede ocasionar enfermedad en aquellas personas con lesiones, cirugías recientes o problemas de inmunodepresión. Debido a que no dañan a individuos sanos, sino a quienes ya tienen un padecimiento, se les llama patógenas-oportunistas.

De acuerdo con los investigadores de la UAM, no se encontraron enterobacterias, es decir, aquellas que se hospedan en el intestino.

La investigación, realizada entre 2016 y 2017, determinó que la diversidad de 50,000 bacterias no es alarmante puesto que se trata de microorganismos que habitan de manera normal en gente sana. Las bacterias no implican un riesgo porque se trata de variedades comensales y no patógenas, es decir, que humanos y microorganismos se relacionan sin perjuicio para alguna de las partes.

Si bien los científicos intentaron determinar qué estaciones son más conflictivas o contienen más diversidad de bacterias, se encontraron con que el sistema es relativamente homogéneo: el 99% de las bacterias pertenece a 420 géneros que se observaron en todo el Metro, es decir, sólo 1% es distinto en cada lugar.

Tratamos de determinar si las condiciones en cada estación y línea son distintas o parecidas; si tienen ventilación; si les da el sol; cuáles son más concurridas, y qué tan distintos son sus ambientes

Diferencias como mayor cantidad de afluencia, terminales y correspondencias no influyeron significativamente en la cantidad y diversidad de bacterias identificadas en la Ciudad de México. Esto contrasta con los resultados de estudios elaborados en el sistema de transporte de otros países, en los que se puede apreciar una zonificación y diferencias significativas entre estaciones y líneas.

En el contexto de la pandemia de COVID-19, Mariana Peimbert Torres recordó que las principales fuentes de contagio en el Sistema de Transporte Colectivo Metro son las superficies contaminadas y la difusión de los aerosoles que se emiten al estornudar, hablar, gritar e incluso al respirar.

Es fundamental que los usuarios del transporte eviten tocarse la nariz, boca y ojos antes de llegar a su destino, lavarse las manos y utilizar alcohol en gel. Para evitar el contacto con los aerosoles ayuda el uso de cubrebocas pues limita su dispersión y la posibilidad de que individuos enfermos contagien a otros. Este insumo sanitario sólo funciona si se lo utiliza correctamente, cubriendo boca, nariz y barbilla.

La doctora explicó que la buena conducta de los usuarios del servicio de transporte es más importante para evitar la propagación de virus y otros patógenos que las acciones de las autoridades del Metro, si bien es crucial que estas saniticen las instalaciones.

Para evitar la concurrencia de muchos usuarios en horas pico, la investigadora sugirió que se opte por horarios escalonados en centros de trabajo y escuelas. Otras sugerencias son aplicar gel antibacterial después de tocar tubos y asientos; lavar constantemente las manos; no ingerir alimentos ni bebidas dentro de las instalaciones ni sentarse en el piso de los andenes y vagones.

