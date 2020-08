SEP: televisoras no van a definir contenido de “Aprende en Casa II”

“En la SEP se cuida muchísimo qué es lo que se va a impartir y es imposible que nadie meta las manos ahí”, afirmó Leticia Díaz Barriga Pérez (Foto: Pixabay)

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, señaló que la dependencia es la única responsable de definir todos y cada uno de los contenidos que se transmitirán en televisión, radio y plataformas de Internet para el regreso a clases a distancia en el inicio del ciclo escolar 2020-2021.

Para el lanzamiento de la estrategia “Aprende en Casa II”, la SEP está en proceso de elaboración de al menos 4,550 guiones, programas y cápsulas mediante los que se impartirá educación a niñas, niños y adolescentes. El material estará basado en los planes y programas de estudio oficiales, así como en los libros de texto; los medios de comunicación se limitarán a transmitir, explicó Moctezuma Barragán.

Leticia Díaz Barriga Pérez, directora de área en la Dirección General de Desarrollo de Gestión Educativa de la SEP, explicó que no es posible que las televisoras participen en el proceso educativo puesto que no está dispuesto así en la constitución, la ley y la normatividad institucional, tampoco en los acuerdos sectoriales donde se especifica cuántas horas y qué tipos de aprendizaje se espera de los alumnos por materia.

“Definitivamente no es posible que las televisoras vayan a definir o a decidir qué es lo que quieren para impulsar alguna idea. No se puede. Nuestra normatividad no lo permite”, señaló Barriga Pérez. “En la SEP se cuida muchísimo qué es lo que se va a impartir y es imposible que nadie meta las manos ahí”.

La SEP ha recomendado que las y los maestros pasen de grado junto con sus alumnos (Foto: EFE/Carlos Ortega)

Durante la decimoprimera conferencia de prensa previa al regreso a clases, Raquel Bernabé Ramos, directora de Evaluación y Distribución en la Dirección General de Materiales Educativos, explicó que para fortalecer la planeación de los programas de televisión para la estrategia “Aprende en Casa II”, la secretaría ha creado grupos virtuales con profesores y profesoras en los que se intercambian experiencias y se determina cuáles son las más “potentes” y “maravillosas”, más fáciles de compartir en los diferentes contextos de los niños en el país, para construir el conocimiento.

El secretario Barragán remarcó que la participación de los profesores es fundamental para el aprendizaje a la distancia, por lo que se ha recomendado que las y los maestros pasen de grado junto con sus alumnos en todos los casos en que sea posible. La idea es que no se rompa el vínculo entre ellos, que puedan ejercer la labor de orientar a los alumnos para que aprendan a discernir lo que vean en televisión, plataformas de Internet, radio y libros de texto; para que puedan generar sus propios puntos de vista.

“Lo que la pandemia provocó hacia afuera de la secretaría fue el aprendizaje a distancia, pero hacia dentro de la secretaría tuvo que venir una reconversión de nuestra forma de trabajar, de nuestra forma de concebir el aprendizaje de las niñas y los niños”, afirmó el titular de la SEP. Señaló que se ha hecho un esfuerzo por transformar la institución de una secretaría normativa con la responsabilidad de dar un servicio presencial a una secretaría con la necesidad de impartir a distancia, en todo el país, los contenidos educativos para continuar el aprendizaje.

Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública durante la conferencia de Educación en Palacio Nacional (Foto: Presidencia/Cuartoscuro)

Por su parte, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SEP, Enrique Quiroz Acosta, hizo un llamado a las escuelas particulares a adoptar una posición conciliadora y solidaria con madres y padres de familia respecto a los precios de inscripción y reinscripción. Sobre el tema, Moctezuma Barragán puntualizó que “la secretaría no tiene ninguna atribución sobre el arreglo entre particulares y escuelas privadas desde el punto de vista mercantil”, por lo que no se puede hacer más que una invitación.

Durante la conferencia de prensa también se informó que el ciclo escolar iniciará, como todos los años, con un periodo o fase remedial para detectar y corregir rezagos del ciclo previo, como parte del seguimiento pedagógico a cargo de los maestros.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

La denuncia de Lozoya contra Peña Nieto y Videgaray: del circo mediático a la ruta jurídica más viable para juzgarlos

Cierre de frontera entre México y EEUU podría prolongarse un mes más: Ebrard

Banco de México recortó tasa de interés a 4.5%