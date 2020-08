Se registró un sismo de 5 grados frente a las costas de Jalisco

Un sismo de magnitud 5.0 se registró la madrugada de este viernes 14 de agosto al suroeste de Cihuatlan, Jalisco. El movimiento se situó a los 220 km, frente a las costas de Jalisco poco después de las 04:30.

Por el momento, Protección Civil del estado de Jalisco, indicó que se realizó un monitoreo en “los municipios de jurisdicción en las Comandancias Regionales de Melaque y Puerto Vallarta”.

No hubo reportes de percepción y tampoco de daños materiales o personas lesionadas.

En la Ciudad de México no se activó la alerta sísmica porque no superó los niveles preestablecidos, ya que se activa cuando el movimiento es mayor a los 6 grados. De acuerdo con información del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano: “Una alerta puede activarse para ciertas ciudades y para otras no, al depender de la estimación de energía y la distancia donde se origina el sismo.”

Protocolo de sismos ante la Nueva Normalidad

El Gobierno de la Ciudad de México presentó el 7 de agosto el Protocolo de Actuación en caso de Sismo durante la Emergencia Sanitaria causada por Covid-19, el cual fue realizado en estrecha coordinación entre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Entre las sugerencias que se plantean en caso de un sismo en la capital del país en los próximos meses de Nueva Normalidad, están:

Tener a la mano mochila de emergencia. La población debe tener a la mano cubrebocas y otros accesorios como careta, guantes y gel y guardar sana distancia en todo momento de la evacuación con las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud.

Mantenimiento y adaptación de los mensajes en la alarma sísmica. Se proponen mensajes como “qué hacer ante la pandemia”,”mantén tu sana distancia”, “usa cubrebocas”, “controla el miedo, evita abrazarte y hablar de forma innecesaria”.

(Foto: Twitter/SGIRPC_CDMX)

Revalorar la distribución y reconfiguración de albergues ante la epidemia de COVID-19.

Generar un mecanismo de atención a los refugiados con síntomas de coronavirus, que debe ser distinto para grupos vulnerables y población que no pertenezca a ninguno de los anteriores.

Kit de seguridad para brigadas de auxilio y revisores de ingeniería, incluyendo casco, guantes y botas más equipamiento de seguridad sanitaria básico o de acuerdo a sus funciones.

Atención a personas discapacitadas y Protocolo especial para enfermos de COVID-19, implementación de un identificador discreto en cada paciente.

