“La infección no está en el trabajo”: Pemex aseguró que contagios ocurrieron al exterior de sus instalaciones

Hasta este día Pemex ha registrado 1,124 muertes (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Rodolfo Lehmann Mendoza, subdirector de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó durante la conferencia vespertina de salud que los contagios de coronavirus que se han detectado al interior de la productora del Estado están bajo control; además, aclaró que estos no han sido porque las instalaciones estén infectadas, sino porque el virus SARS-CoV-2 llega con los trabajadores desde la calle.

“La infección no está en el trabajo, la traemos de la calle, principalmente. Lo trae la persona. No los equipos, no sé si me explico, para que nos quitemos esa idea que está muy mal encaminada”, aseguró el funcionario desde Palacio Nacional.

Señaló que en días pasados algunos medios acusaron de forma alarmante el número de muertos y contagios que ha habido entre los trabajadores de Pemex, además que denunciaron que no había equipo médico, situación que aseguró, no es así.

Señaló que hasta el último corte informativo se registraron 1,124 lamentables muertes del personal de Pemex, cifra que representa el 0.14% de los 750,000 trabajadores. De entre ellos 281 eran trabajadores en activo, 488 jubilados, 349 familiares y 6 externos.

Rodolfo Lehmann detalló todos sus trabajadores son derechohabientes (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

“Esto es un dato duro, directo. Estamos buscando que esto se disminuya lo más adecuado”, dijo.

Detalló que todos sus trabajadores son derechohabientes y que esto incluye a sus familiares y jubilados.

“Para nosotros todos son derechohabientes, todos entran en el mismo”, apuntó.

Además, detalló que Pemex ha aplicado varias estrategias para mitigar los contagios en sus puntos de trabajo.

“Pemex + cerca de ti” es una de las medidas, la cual permite que la dependencia esté más cerca de los enfermos para que no tuvieran que acudir a hospitales. Detalló que 12,640 derechohabientes son atendidos.

Médico atiende a paciente de Pemex en un hospital de la plataforma de Tabasco(Foto: Facebook)

“Como teníamos que mandar a casa a algunos médicos y enfermeras porque son vulnerables trabajan en Pemex más cerca de ti. El derechohabiente manda un mensaje de texto pidiendo la atención porque se siente mal, de lo que sea, no nada más de infección respiratoria porque es algo que quisimos poner como una base, de qué me sirve tener los hospitales COVID-19 si el paciente llega a urgencias cuando muchas veces no es una atención de urgencias”, detalló.

Otra de las medidas para controlar los contagios es la “Reducción de exposición”, permitiendo que 48,000 trabajadores hagan Home Office, además, más de 1,000 han sido aislados tras haber tenido contacto con un contagiado.

También se instalaron 237 filtros sanitarios en los centros de trabajo, en donde se mide la temperatura corporal y se desinfecta a los empleados, recordando que las probabilidades de contagiarse son mayores en la calle que en el centro de trabajo.

La productora ha aplicado más de 10,000 pruebas de detección de COVID-19 a sus empleados (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Detalló que se colocaron 55 túneles sanitizantes y que se dio el siguiente equipamiento médico: 6,000 oxímetros de pulso, 715 termómetros digitales y 300 pirómetros infrarrojos.

También se han aplicado 7,101 pruebas PCR en laboratorios estatales de salud pública y 3,553 pruebas PCR en el Laboratorio Pemex.

También han hecho seguimiento y aislamiento de contactos; han capacitado a 8,280 empleados; han adquirido equipo de protección personal, entre las que destacan 95,000 batas desechables, 271,864 mascarillas N95 desechables y 507,500 cubrebocas desechables quirúrgicos; han hecho 321 trabajos de sanitización, limpieza, desinfección; monitoreo diario de información sobre COVID-19; implementado protocolos COVID-19 y el programa de respuesta a emergencia COVID-19.

“Estas acciones se hicieron desde el inicio de este año, se lleva un protocolo de manejo, se hizo la capacitación puntual, equipos personales, sanitización, monitoreo diario, todos los días enviamos un comunicado con cifras exactas corroborables”, apuntó Lehmann Mendoza.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Coronavirus en México: supera el medio millón de contagios y suma 55,293 muertes

Alabanzas, advertencias y críticas: las reacciones sobre producción de vacuna contra COVID-19 en México

Recuperación económica en México depende de la vacuna contra el COVID-19: Banxico