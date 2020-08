Enfrentamientos públicos y una trágica muerte: la difícil relación de López Obrador con sus hermanos

El mandatario federal es el mayor de siete cosanguíneos, cuya mayoría se ha visto inmiscuida en momentos polémicos. (Foto: José Luis González/Reuters)

A principios de 2019, en una de sus conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que uno de sus hermanos trató de realizar una gestión con el gobierno de Chihuahua, pero no se le dio audiencia. El tema causó revuelo porque el mandatario recordó que en su gobierno no existe el nepotismo y el influyentismo, además de que no es el único caso polémico en el que ha estado inmiscuido algún miembro de su familia.

Ese día, López Obrador relató que uno de sus cosanguíneos había buscado al gobernador de Chihuahua (el panista Javier Corral) para realizar una gestión. La postura del mandatario local fue tajante: “No, no tengo por qué recibir, ni tú tampoco”, le contestó al hermano del presidente; sin embargo, ninguno de los funcionarios mencionó el nombre de la persona ni el asunto por el cual buscaba a Corral.

-¿Qué hermano fue?-, cuestionó un reportero.

-Un hermano, no voy a detallar eso-, contestó el mandatario.

-¿Qué trámite?-, reviró el periodista.

-No sé, no me dijo el gobernador. Querían una entrevista con el gobernador o con un funcionario del gobierno del estado, pero que quede claro: nosotros luchamos mucho tiempo en contra del régimen corrupto que avanzó en la destrucción de México. No llegamos aquí para hacer lo mismo que hacían los que se fueron", concluyó.

Ante toda esta situación instó a todos los servidores públicos a que no se relajen en cuestión de nepotismo. Incluso leyó el memorándum que envió el 13 de junio de 2019, en donde expresamente se les prohíbe recibir a alguno de sus familiares o contestarles el teléfono.

Andrés Manuel López Obrador, actualmente con 66 años, es el mayor de siete hermanos. Es uno de los personajes políticos más relevantes de los últimos tiempos, pero eso no lo exime del hecho de que en su vida familiar ha tenido relevantes momentos relacionados con distintos temas que van desde la muerte, pasando por la política hasta la corrupción.

En 1968, el ahora presidente presenció un accidente que acabó con la vida de su hermano José Ramón, quien halló un arma de fuego que su padre había recibido como pago por una deuda. Después de quitar el cartucho del arma, comenzó a jugar con ella hasta el momento en que ésta se resbaló de sus manos. Al caer al suelo, la pistola disparó la bala que aún tenía en su interior, misma que atravesó su cabeza.

De acuerdo con una narración de Jorge Zepeda Patterson en el libro Los suspirantes 2018, Andrés Manuel vio la escena desde la caja de la tienda de ropa que tenían sus padres en aquella época. Desde entonces, el actual mandatario federal se volvió alguien “taciturno, mucho más reflexivo”.

Arturo López Obrador fue descrito por Andrés Manuel López Obrador como "traidor" por apoyar al candidato priísta, Héctor Yunes, en el 2016. (Foto: Ilse Huesca/Cuartoscuro)

Otro de sus hermanos es José Ramiro López Obrador, quien fue alcalde de Macuspana, Tabasco, entre el 2003 y el 2006. También fue líder del Partido de la Revolución Democrática en esa entidad y en diciembre de 2018 se dio a conocer que ocuparía el puesto de Subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos en la administración del gobernador Adán Augusto López Hernández.

Sin embargo, el pasado del ex alcalde es oscuro, pues fue acusado de desvíos millonarios por la venta de terrenos, así como por el mal ejercicio del presupuesto durante su gestión en Macuspana.

Por otra parte, Pedro Arturo López Obrador fue descrito por su hermano mayor como “traidor”, pues en febrero del 2016 expresó públicamente su apoyo a Héctor Yunes Landa, entonces candidato priísta al gobierno de Veracruz. Con él ha tenido importantes desencuentros familiares que se han hecho públicos hasta el punto de que el presidente llegó a declarar: “Yo ya no tengo hermanos”.

Pío Lorenzo López Obrador estuvo en medio de la polémica en octubre del año pasado, cuando Reforma reveló que había ofrecido fondos presupuestales, acceso a créditos y protección de órganos auditores, a 21 Alcaldes de Chiapas, siempre y cuando se sumaran a las filas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Pío López Obrador estuvo en medio de la polémica en octubre del año pasado. (Foto: Twitter@piochiapas)

Diputados de oposición que hablaron con el diario a condición de mantenerse en el anonimato, coincidieron en que la actual administración está operando acuerdos políticos rumbo a las elecciones intermedias del 2021.

Sin embargo, el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, se desmarcó de las gestiones y se dijo “respetuoso” del trabajo de reclutamiento de Pío López Obrador, a quien definió como un hombre que ha encabezado el trabajo democrático de Chiapas. Sobre la publicación, el presidente aseguró que “habría que probarla”.

Candelaria Beatriz López Obrador es la única hermana del presidente. Ella estudió para ser maestra y a lo largo de su vida no se ha visto inmiscuida en polémicas. El único caso por el que estuvo relacionada con titulares de la prensa fue el fallecimiento de su hija Jade Judith, en un accidente automovilístico.

Por otra parte, el hermano gemelo de Candelaria, Martín Jesús López Obrador, sí se vio envuelto en un escándalo en 2008, cuando se dio a conocer que enfrentaba una demanda por haber incumplido el pago de servicios a una firma de abogados, los cuales ascendían hasta los 900,000 pesos.

