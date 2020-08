El enigma de Louis Vuitton: el código de Lozoya para referirse a Luis Videgaray

(Foto: Artemio Guerra Baz/ Cuartoscuro)

En sus primeras declaraciones, Emilio Lozoya señaló directamente al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Estado, Luis Videgaray, como los que le ordenaron entregar más de 100 millones de pesos de sobornos de Odebrecht a asesores electorales extranjeros que trabajaron en la campaña presidencial del PRI en 2012.

Supuestamente hay un video donde se mencionan las siglas “LV” indistintamente como “Louis Vuitton”. Sin embargo, según diversas fuentes, consultadas por el periodista Raymundo Riva Palacio, las siglas significarían “Luis Videgeray”: el secretario de Hacienda cuando Lozoya encabezaba Pemex

“Las referencias a “LV” o a “Louis Vuitton” están relacionadas con dinero, pero ninguna de las personas que saben de los audios precisaron si esos recursos tienen que ver con el financiamiento de la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, como la Fiscalía General presupone como destino de los sobornos multimillonarios de Odebrecht a Lozoya, o de la compra de voluntades políticas para la aprobación de la reforma energética en 2014″, escribió en su última columna para El Financiero.

También explicó que el criterio de oportunidad que negoció Lozoya para delatar a sus ex jefes, no aplicaría con Videgaray como secretario de Hacienda, pues el dinero no lo manejaba él, sino otro “LV”: Luis Vega, secretario de Finanzas del PRI, por cuyas manos circulaba todo el dinero de las campañas. Era el operador financiero de Peña Nieto desde que éste era gobernador del Estado de México.

Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) (Foto: REUTERS/Henry Romero)

“Este ‘LV’ es uno de los grandes personajes del manejo irregular de recursos durante el peñismo, y también el gran ausente en la trama que se está desenvolviendo. Entonces, ¿quién es ‘LV’?, ¿el ‘Louis Vuitton’ estratega y director de orquesta, o el que manejaba el dinero?”, dijo el periodista.

El 29 de julio, luego de más de 12 horas de audiencia, el juez Juan Carlos Ramírez Benítez imputó a Lozoya Austin los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Por su parte, la Fiscalía General de la República solicitó, como medidas cautelares, la prohibición de salir del país y de la Ciudad de México, así como del área conurbada de dicha zona; la colocación de un brazalete electrónico para su monitoreo y la entrega de pasaporte.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que respeta las decisiones que l la Fiscalía General de la República (FGR), tome respecto al caso del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “L”, y las acusaciones que hizo en contra del ex mandatario Enrique Peña Nieto; el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, senadores y un diputado.

(Foto: EFE/ Mario Guzmán)

“Bueno pues yo respeto la decisión de la fiscalía, ya ustedes conocen mi postura a cerca de juicios a ex presidentes lo he externado, lo dije desde la campaña y en el discurso de toma de posesión hable también sobre el tema y he dicho que en el caso de los expresidentes que sean juzgados debe de consultarse a los ciudadanos...

En este caso el señor lozoya llegó a un acuerdo con la fiscalía para ser un testigo colaborador y dar toda la información sobre ilícitos que se cometieron , no sólo en la pasada administración, sino también en la administración anterior, entonces ayer el fiscal da a conocer que se involucra a expresidentes a dos expresidentes, según entendí, en posibles actos de corrupción, también a servidores públicos, a legisladores , un diputado, cino o seis senadores, entonces qué sigue, pues que sean citados a declarar”, indicó el mandatario mexicano.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Peña Nieto tendrá que declarar y Lozoya probar: López Obrador sobre las revelaciones del caso Odebrecht

Delincuencia organizada y desvío de recursos: destapan cloaca en la Policía Federal de Peña Nieto

Es como si un capo hubiera estado de vicepresidente: AMLO reiteró que con Calderón había un “narcoestado”