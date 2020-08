Desde 2012 habrían señalado a supuestos asesores de Peña Nieto que recibieron más de 100 mdp

En un debate organizado por Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula dio a conocer que había reuniones para denostar al candidato del PRD

El caso de Emilio Lozoya y su cooperación con las autoridades mexicanas para esclarecer la supuesta corrupción del caso Odebrecht, así como la compra de Agro Nitrogenados, apunta ahora hacia un supuesto grupo de asesores, en los que se habría gastado el dinero de los presuntos sobornos.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, aseguró a través de una grabación que Emilio “L”, es director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló directamente al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de ordenarla la entrega de más de 100 millones de pesos en sobornos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el dinero, entregado por la empresa Odebrecht, habría servido para pagar a varios asesores electorales extranjeros que presuntamente colaboraron durante su campaña presidencial en el año 2012, donde también competía López Obrador.

El ahora senador, Ricardo Monreal, desempeñaba en esos años el puesto de coordinador de campaña con Andrés Manuel López Obrador, quien contendía por segunda vez consecutiva por la jefatura del ejecutivo federal.

Fue Monreal, durante una debate organizado por Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, quien reveló que existía una supuesta campaña para ensuciar la imagen de Andrés López Obrador, orquestada por un grupo de asesores electorales extranjeros.

Dicha transmisión fue videograbada y habita en el canal de YouTube oficial de Ricardo Monreal desde hace aproximadamente seis años con el título “Ricardo Monreal calla a Videgaray”. La versión larga también fue publicada por el usuario iyiy333 con el título “Asesores Peña Nieto preparan guerra sucia contra AMLO”.

“Te voy a nombrar los asesores extranjeros que tienes y que son los que diseñaron esta estrategia. No sólo te los voy a mencionar para demostrarte quien miente, que la gente sepa quién miente”, dijo Ricardo Monreal previo a dar la lista.

Monreal mencionó a los estadounidenses Toni Puig Picart, Ralph Murphine, Melisa Díaz y Juan Hernández; desde Portugal a Nuno Cruz; Seinet Sánchez de República Dominicana; Yago de Marta de España; Luis Fernando Martín de Colombia; Ramón Guillermo Aveledo y José Gregorio Correa de Venezuela; así como Alia María Icaza de Ecuador y tres asesores provenientes de Argentina.

Además, aseguró que también estaban involucrados 22 mexicanos en dicha campaña, pero, sin explicación, se reservó los nombres de dichos asesores durante la emisión.

Ricardo Monreal reveló a los supuestos asesores de Peña Nieto que habrían recibido más de 100 mdp (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Sin embargo, pese a la lista de personajes que pronunció, impresos en hojas blancas, Ricardo Monreal no aportó pruebas que los vinculen a la campaña de Enrique Peña Nieto.

“Yo creo que aquí las acusaciones de Ricardo son un recurso desesperado. Finalmente, tú eres abogado, Ricardo, Doctor en derecho, sabes que lo importante cuando uno acusa es probar. Perdón Ricardo, pero tu palabra y tus apuntes no son una prueba, Yo creo que estás haciendo algo verdaderamente poco ético. No sé cuántos nombres leíste, 18, 20, no conozco a ninguno de estos asesores”, dijo Luis Videgaray para defenderse de las acusaciones.

Por su parte, Ricardo Monreal pidió a Partido Acción Nacional que lo ayudaran, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC), a conseguir tanto los boletos de avión que utilizaron para que dicho grupo se reuniera en tabasco, como las fechas de entrada a la nación de cada personaje.

Entonces el presidente de la República era Felipe Calderón Hinojosa. Por la candidatura de Acción Nacional figuraba Josefina Vázquez Mota, quien puso al timón de su campaña a Roberto Gil, quien no intervino durante el intercambio de palabras.

