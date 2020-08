Con el caso Lozoya el viejo régimen queda exhibido, las reformas fueron aprobadas con sobornos: vocero de Presidencia

(Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía de General de la República (FGR) informó que Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicano (Pemex), denunció al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quienes le ordenaron de repartir sobornos por 120 millones de pesos entre legisladores, con el fin de comprar votos y asegurar la aprobación de reformas estructurales.

Ante la información que dio a conocer la Fiscalía, Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, escribió en Twitter que la reforma energética, la reforma electoral y otras, fueron aprobadas con sobornos.

Añadió: “Es decir, el viejo régimen político queda exhibido en la corrupción, el despojo y la violación a los derechos humanos”.

Aunque la red de sobornos también incluyó a un diputado y cinco senadores involucrados en dicha acusación. Los nombres de las personas involucradas quedarán en reserva hasta que se judicialice el caso, siempre y cuando existan las pruebas suficientes al respecto.

Emilio Lozoya Austin denunció a Enrique Peña y Luis Videgaray (Foto: Presidencia)

Emilio Lozoya fungió en el sexenio de Peña Nieto como director de Pemex (2012-2016) y durante la campaña presidencial fue coordinador de Vinculación Internacional. Ahora, enfrenta un proceso por asociación delictuosa, operación con recursos de procedencia ilícita y cohecho.

Otras de las acusaciones que hizo el ex funcionario público fue que Enrique Peña y Luis Videgaray le pidieron repartir 100 millones de pesos en sobornos a asesores electorales extranjeros que trabajaron durante la campaña electoral del 2012, dinero que provenía de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

En tanto, durante la conferencia matutina de este miércoles 12 de agosto, el mandatario Andrés Manuel López Obrador enfatizó que lo que debe quedar claro de la denuncia es que implica que sean llamados a comparecer a los implicados, es decir, que declaren los ex presidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como el diputado y los cinco senadores involucrados y Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda “eso es por procedimiento. De ahí a que sean responsables es otro procedimiento”.

Además, puntualizó que Lozoya está obligado a comprobar lo que está mencionando.

Andrés Manuel López Obrador puntualizó que Emilio Lozoya debe comprobar todo lo que está declarando (Foto: Presidencia)

“Él acusa, dice que tiene pruebas, tiene que probar, tiene que demostrar lo que está afirmando, pero de que tiene que ir a declarar lo tiene que hacer. No sé si tienen que ir a la Fiscalía, por escrito, no sé, pero si ya hay una denuncia, tiene que proceder”, indicó López Obrador.

La mala relación entre Videgaray y Lozoya comenzó durante las negociaciones de la Reforma Energética. De acuerdo con diversas versiones periodísticas, el entonces director de Pemex tenía como objetivo que la petrolera pudiera elegir a sus socios privados, justificando que así sucede con otras empresas del ramo.

Es información que el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, que le comunicó a Videgaray y ambos funcionarios se opusieron a la idea que Lozoya quería implementar.

Posteriormente, Luis Videgaray le solicitó en varias ocasiones a Peña Nieto que destituyeran a Lozoya Austin como director de Pemex. Situación por la cual Emilio culpa a Videgaray de su despido.

La mala relación entre Luis Videgaray y Emilio Lozoya comenzó en la discusión de la reforma energética (Foto: AFP)

En febrero del 2016 el gobierno federal anunció la sustitución de Emilio Lozoya por José Antonio González Anaya como director de Pemex. En ese momento aún no se conocía nada sobre las acusaciones de soborno de Odebrecht

