Juez concedió suspensión provisional a ex abogados de Emilio Lozoya contra posibles órdenes de aprehensión

Juez concedió suspensión provisional a ex abogados de Emilio Lozoya (Foto: Cuartoscuro)

Un juez federal concedió dos suspensiones provisionales por posibles órdenes de aprehensión en contra de los ex abogados de Emilio Lozoya, ex director de la empresa estatal Pemex y hoy en día vinculado a proceso por diferentes delitos.

El juzgador del Tercer de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió las suspensiones a los abogados Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth, que hace unas semanas dejaron de representar a Lozoya por diferencias en la estrategia jurídica.

“Se concede la suspensión provisional solicitada”, indicó en ambos casos el juez, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México. Además, admitió también las respectivas demandas de garantías. Las audiencias incidentales de los abogados se llevarán a cabo la próxima semana.

Coello Trello y Coello Zuarth dejaron la defensa de Lozoya hace unas semanas (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, a pesar de haber conseguido la suspensión, con la cual el acto mencionado no se puede ejecutar, sólo cubre delitos que no son graves, y por lo tanto no requieren eventualmente prisión preventiva oficiosa.

Esta suspensión, solicitada contra actos privativos de libertad, se pidió por parte de la ex defensa de Lozoya de manera específica contra una autoridad en particular: el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal Sur de la Ciudad de México.

Y es que en noviembre de 2019, Delgadillo Padierna, el polémico juez que también tuvo a su cargo durante un tiempo el caso de Rosario Robles, giró una orden de aprehensión contra Coello Zuarth, solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), por supuesta alteración de documentos oficiales y evidencias periciales.

Los abogados buscan protegerse de una eventual orden de aprehensión girada por el juez Delgadillo Padierna (Foto: Cuartoscuro)

En el caso estuvieron presuntamente involucrados cuatro agentes de la Interpol en México, quienes sí fueron vinculados a proceso. Sin embargo, en enero de 2020, un juez diferente del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, no vinculó a proceso a Coello Zuarth, ya que no contó ni con los elementos ni con los indicios para hacerlo.

El 30 de junio pasado, tanto Coello Zuarth como Coello Trejo, dejaron de representar a Lozoya, justo unas horas después de que las autoridades mexicanas dieran a conocer que el ex funcionario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) hubiera aceptado la extradición desde España, donde fue capturado, para colaborar con la FGR a cambio de reducir su propia sentencia y la de sus familiares.

“Este despacho se ha caracterizado en ser leal hacia sus principios y convicciones, pero debido a la divergencia sobre las decisiones en las estrategias jurídicas tomadas, es que decidimos apartarnos de la defensa y así desearles a Emilio y a toda su familia una conclusión favorable en beneficio de sus intereses”, señalaron en un comunicado.

Un juez del Reclusorio Sur descartó vincular a proceso a Coello Zuarth en enero (Foto: Cuartoscuro)

La decisión, detallaron, se tomó un mes antes del anuncio. Y es que de acuerdo con medios locales, el padre de Lozoya, Emilio Lozoya Thalmann, es uno de los protagonistas de las negociaciones con el gobierno federal. Durante sus primeras dos audiencias en México, Lozoya Austin acreditó a Miguel Ontiveros y a Alejandro Rojas Pruneda.

El ex funcionario, ya sin los Coello representándolo, fue vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso “Agro Nitrogenados”, y también será procesado por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho en el caso “Odebrecht”.

Sin embargo, Lozoya no ha pisado la cárcel por ahora. La Fiscalía mexicana no solicitó prisión preventiva en su contra, a pesar de que por los delitos de los que lo acusa podría haberlo hecho, como parte de las negociaciones. Se espera que el ex director de Petróleos Mexicanos indique el camino para juzgar a figuras aún más importantes en el gobierno de Peña Nieto, incluido el mismo presidente.

