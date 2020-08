“Hemos contratado a cerca de 50,000 trabajadores de la salud”: aseguró AMLO durante homenaje a víctimas del coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, durante su mensaje dominical, que las contrataciones del sector salud por la pandemia del nuevo coronavirus ronda los 50,000 empleos nuevos.

Así lo dio a conocer durante un video que subió a sus redes sociales en la tarde del 9 de agosto, justo antes de realizar el homenaje del mediodía en honor a las víctimas de COVID-19.

“Tengo que bajar al patio central para rendir homenaje a quienes han perdido la vida por la pandemia. Mandar un abrazo cariñoso, fraterno, solidario a sus familiares y alentar a los médicos, a las enfermeras que, a pesar de la fatiga, siguen salvando vidas”, inició su discurso López Obrador desde su oficina en Palacio Nacional.

En punto del mediodía, el jefe del ejecutivo federal y un integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) guardaron un minuto de silencio por las víctimas del nuevo coronavirus. Por protocolo, antes de esto, el cadete toca el llamado a silencio por la trompeta.

"Estamos trabajando todos los días. Yo creo que este es el mejor homenaje que podemos rendir a quienes se nos adelantaron por esta tremenda pandemia del COVID y también por otras enfermedades", aseguró AMLO.

De igual forma, el mandatario nacional explicó que los avances en materia sanitaria seguirán existiendo pues, gracias a la austeridad republicana que impulsa su administración, las arcas del Estado aún tienen fondos para financiar reconversiones hospitalarias, la compra de insumos médicos y la contratación de personal de la salud.

“Vamos a seguir mejorando el sistema de salud pública, de modo que tengamos camas, que tengamos ventiladores, equipos, médicos generales, médicos especialistas, enfermeras para garantizar el derecho del pueblo a la salud, como lo establece ya el Artículo cuarto de nuestra Constitución”, estimó ante la creciente demanda de pacientes.

Asimismo, aseguró que el combate a la corrupción y los derroches permite generar los recursos para cumplir con este compromiso:

Tenemos, afortunadamente, presupuesto porque hemos ahorrado. Como ya no hay corrupción, no hay derroches en el gobierno. No hay lujos en el gobierno. Como hay austeridad republicana tenemos presupuesto