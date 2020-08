“No nos han notificado nada adverso”: López Obrador desconoce alerta de viaje de EEUU a México por COVID-19

Foto: Presidencia de México.

Luego de que el gobierno de Estados Unidos emitiera una alerta a sus ciudadanos para evitar viajar a México debido a los contagios por el COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de aquel país no les ha notificado “nada adverso”, pero insistió que en México hay menos casos del nuevo coronavirus que los que existen en la Unión Americana.

Desde Los Cabos, Baja California Sur, el mandatario mexicano aseguró que existe una excelente relación entre ambas naciones y que incluso, hace tres días habló con el Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.

“Nosotros somos muy respetuosos de esas opiniones, tenemos comunicación permanente con el gobierno de Estados Unidos, con la embajada de EEUU en México y no nos han notificado nada adverso, nada que signifique ir en contra de nuestro país.. no sabemos de estas advertencia, al contrario es muy buena la relación con el gobierno de EEUU, con el embajador… Acabo de hablar con él hace tres días y constantemente tenemos comunicación y siguen habiendo relaciones y sigue habiendo comunicación y no se cerraron las fronteras para lo esencial… Ese acuerdo se mantiene, no ha habido una modificación, de modo que esperemos que con más información, si hay alguna duda, se van aclarando”, señaló.

“Se hablaba por ejemplo de que en México había mucho contagio. Lo cierto es que nosotros, y por eso ofrezco disculpa por anticipado, tenemos menos problemas con la pandemia que los problemas que desgraciadamente ellos están enfrentando (EEUU), nuestros vecinos, amigos.. Aunque repito, son pésimas las comparaciones, es mejor la situación nuestra y lo lamentamos porque ellos nos han ayudado, el presidente (Donald) Trump nos mandó equipos, ventiladores y son muy buenas las relaciones con el presidente Trump”, insistió el mandatario mexicano.

