Guanajuato pasó al semáforo epidemiológico naranja: lo que debes saber sobre la reactivación

El estado de Guanajuato, lugar donde recientemente se detuvo a uno de lo presuntos líderes criminales más fuertes de México, pasó el 4 de agosto de fase roja a la naranja en el semáforo epidemiológico por la actual pandemia por coronavirus.

El anunció de la nueva etapa fue difundido por en sus cuentas oficiales del estado en redes sociales en un mensaje presidido por el secretario de Salud del estado, Daniel Díaz Martínez, y Mauricio Usabiaga Díaz, secretario de Desarrollo Económico Sustentable.

De esta manera, Guanajuato se iguala con el color del semáforo a nivel federal; sin embargo, informaron que esta nueva clasificación tiene vigencia del 5 al 9 de agosto, pues la actualización se hace semanalmente.

Actividades que se pueden realizar

El cambio tiene varias implicaciones, pero Usabiaga Díaz se encargó de hablar de la reactivación económica. Esta incluye la fabricación, venta y distribución de insumos y artículos de papelería, material didáctico, editoriales y librerías, uniformes y otros artículos escolares, dispositivos electrónicos, tabletas, computadoras y calculadoras.

Se incorporan también áreas de sector público y privado de actividades físicas, clubes, centros deportivos, gimnasios, spa y piscinas “siempre y cuando sean con cita para poder controlar la atención y mantener la sana distacia”, apuntaron.

Esta determinación también aplica para las barberías, estéticas y peluquerías, así como para cines, teatros, museos o eventos culturales con sana distancia al interior de los locales.

A nivel estatal los servicios de proveeduría como la manufactura, comercio al por mayor y por menor, servicios profesionales de bajo riesgo, apoyo de negocios, restaurantes y hospedaje podrán comenzar también con la reapertura.

Los espacios de culto solo podrán utilizarse para orar, pero no para realizar celebraciones sociales, ni ninguna otra actividad que genere concentración de personas.

Actividad aún inhabilitadas

El secretario puntualizó que entre las actividades que siguen frenadas, están los eventos masivos como conciertos, concentraciones y los juegos amateur, pero los juegos profesionales en estadios podrán continuar a puerta cerrada.

Tampoco podrán abrir sus puertas los bares, cantinas, casinos y barras de buffete de alimentos.

El secretario hizo hincapié en que la reapertura no es automática, pues se deben implementar todos los protocolos y mecanismos necesarios de seguridad sanitaria antes de reabrir.

En caso de que tengas un negocio que podrá reactivarse, puedes consultar el porcentaje de operación permitido al dar click aquí.

Díaz Martínez recalcó que aunque el semáforo naranja es un reconocimiento al actual social ante la pandemia, eso no significa que se puedan aflojar las medidas sanitarias.

El semáforo naranja es naranja, no amarillo ni verde, lo que significa que no podemos bajar la guardia, las medidas sanitarias no pueden relajarse. Una mayor movilidad implica, también, una mayor responsabilidad