Las giras y toda la operación política de AMLO están orientadas a ganar el 2021 a cualquier precio: Luis Rubio

López Obrador encamina sus esfuerzos políticos a ganar las elecciones de 2021, analista (Foto: Cortesía Presidencia)

La estrategia de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, está encaminada a ganar las elecciones en 2021 a cualquier precio; su apuesta es que su “base, ahora clientela, se preservará intacta a pesar de las dolencias económicas y el desempleo”, aseguró Luis Rubio, presidente del Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores (COMEXI) y de México Evalúa-CIDAC.

“[…] lo único seguro es que las giras y toda la operación política están orientadas a ganar el 2021 a cualquier precio.” , apuntó.

En una columna publicada en el diario Reforma, el especialista aseguró que los esfuerzos del mandatario mexicano enfocados en mantener su posición política intacta para las próximas elecciones, se sustentan en la confianza de que la economía de Estados Unidos será suficientemente fuerte para generar la demanda necesaria para sostener las exportaciones mexicanas.

La principal apuesta del presidente López Obrador es que su base, ahora clientela, se preservará intacta a pesar de las dolencias económicas y el desempleo, y que la economía de Estados Unidos será lo suficientemente fuerte como para generar demanda para las exportaciones nacionales. Como principal motor de nuestra economía, las exportaciones son clave para cualquier conato de recuperación económica, como bien aprendimos en 2009, cuando la recesión americana causó casi una depresión en México

Debido al manejo de la pandemia, el gobierno actual se ganó la decepción de una buena parte de la población, señaló Luis Rubio (Foto: Presidencia de México)

La irrupción de la epidemia por coronavirus en México y sus repercuciones sociales y económicas, así como el advenimiento de un gobierno transformador, supone un “rompimiento” con las antiguas formas de conducir a un país, menciona Rubio. En ocasiones “los cambios mejoran el futuro, otros equivalen a darse un tiro en el pie.”, sentenció en el escrito.

Acusó, que ante la interrogante de si a este gobierno lo impulsa el ansia de cambio de régimen, “el gobierno no ha hecho sino intentar recrear la vieja presidencia mexicana, pero esos esfuerzos han venido aparejados de consecuencias no anticipadas. Quizá no se hayan percatado que mientras mayor el control, mayor el deterioro: en un mundo abierto, las restricciones, cancelaciones e imposiciones tienen un costo incremental.”, refirió.

Rubio ejemplificó el manejo de la pandemia “sin agendas encontradas”, en países como Alemania o Corea, quienes de manera exitosa han logrado un retorno a algún grado de normalidad que ha sido aplaudido por su ciudadanía. Sin embargo, en el caso de México, el escenario es distinto. De acuerdo con el especialista en asuntos internacionales, el gobierno actual se ganó la decepción de una buena parte de la población, cuestión que confirman las encuestas.

Rubio señaló que el presidente no está dispuesto a cambiar su proyecto de gobierno en ningún sentido (Foto: Presidencia de México)

Ante esta situación, destacó, López Obrador no ha reconocido que el desempleo y la recesión afectará a gran parte de la sociedad mexicana, con impactos severos a la economía de los más vulnerables.

Quizá más importante para su objetivo único, las elecciones de 2021, el presidente no ha hecho nada, ni siquiera reconocer que el desempleo y la recesión tienen consecuencias para las personas y sus familias, especialmente aquellas más vulnerables, muchas de las cuales votaron por él. Las urnas serán la prueba última de esas percepciones

Aunado a esto, Rubio señaló que el presidente no está dispuesto a cambiar su proyecto de gobierno en ningún sentido, “lo que obliga a preguntar si la falta de atención a la población más afectada tendrá efectos políticos y/o electorales. Inconcebible que no sea así.”

El mandatario reanudó sus giras por el país pese a que el semáforo epidemiológico señala riesgo alto de contagio de COVID-19 en la mayor parte del país (Foto: Cortesía Presidencia)

Otra de sus estrategias enfocadas en mantener la preferncia de la ciudadanía de cara a las elecciones de 2021, el mandatario mexicano se dedica a transnferir recursos monetarios a adultos mayores, “jóvenes construyendo el futuro”, entre otros sectores; además, a través de sus giras por el país, López Obrador nutre sus relaciones con la población, explicó el analista.

Nada está escrito para las elecciones de 2021, pero es claro que ya estamos en plena temporada electoral y todo lo que hace el gobierno y la oposición está encaminado a definir o redefinir la correlación de fuerzas que emergió en 2018. El problema para el gobierno es que no tiene una estrategia para el desarrollo del país y eso es lo que, a final de cuentas, le hace una diferencia a la ciudadanía

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

PAN vigilará que no haya “ideologización” de la 4T en las clases por TV

Grupo armado atacó las instalaciones del Diario de Iguala

Becas Benito Juárez: cuántos días tardan en reflejarse mis datos en el portal de registro