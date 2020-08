Se quiebra la Alianza Federalista; Javier Corral se deslindó de la exigencia de destitución de López-Gatell

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, dijo que no suscribe pronunciamiento de la Alianza Federalista (Reuters)

Se fractura la llamada Alianza Federalista que demanda la renuncia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, bajo el argumento de “mal manejo” de la crisis generada por la pandemia de COVID-19; el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se deslindó de dicha petición para la que no fue consultado.

A través de un tuit, el gobierno de Chihuahua dio a conocer este viernes que el mandatario estatal no fue consultado para el texto en el que se pidió la destitución López-Gatell.

Con relación al Comunicado emitido hoy por los integrantes de la Alianza Federalista, donde se plantea, entre otras cosas, la renuncia de Hugo López-Gatell, el gobernador Javier Corral aclara que no participó de la discusión ni conoció el texto en el que, por error, se incluyó su firma

Y es que más temprano se difundió un pronunciamiento conjunto firmado por 10 mandatarios estatales en el que afirmaron:

Falló la estrategia de contención, como ya se venía advirtiendo por especialistas nacionales e internacionales; fallaron las medidas sanitarias, que no han sido claras ni firmes

En el comunicado, los gobernadores que integran la Alianza Federalista aseguraron que el subsecretario de Salud no se ha conducido con la verdad y ha engañado a la población.

Hugo López Gatell no ha dejado de mentir y caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar. Los gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas, demandamos al gobierno federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell y que se ponga al frente, a un experto en la materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando

En dicho texto, se incluía la firma de 10 gobernadores, entre ellas la de Javier Corral, quien más tarde pintó su raya de la exigencia.

Por la noche, en la conferencia de prensa sobre el avance de COVID-19 en México, López-Gatell puntualizó que no eran 10 gobernadores, sino nueve. E hizo referencia al tuit donde se aclaraba que el gobernador de Chihuahua no formaba parte de este bloque porque no fue consultado. Dijo que comprendía su sentir, pero seguirá luchando por los mexicanos.

Todas y todos estamos enfrentando una situación inusual que no se ha presentado en más de 100 años, la cual lleva repercusiones públicas y sociales, es natural y es de naturaleza humana tener distintas preocupaciones y opiniones

El pronunciamiento difundido supuestamente estaba signado por los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, todos ellos opositores a la administración encabezaba por Andrés Manuel López Obrador, señala que el gobierno federal no ha mostrado capacidad de autocrítica, además de que pretende trasladar la responsabilidad de la pandemia a los estados.

La receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles, y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York

En la declaración mencionan que el país atraviesa una de las peores crisis de su historia, resultado de un manejo errático de la epidemia del coronavirus causante de la COVID-19 y de la falta de respuestas eficaces para frenar una brutal caída económica, que ha dejado sin ingresos a millones de familias mexicanas.

Señalaron que la emergencia sanitaria exige no solamente de un especialista, sino de un perfil con sensibilidad, inteligencia y un alto sentido de responsabilidad.

