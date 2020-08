“Mamá ayúdame”, la súplica de una niña de 5 años que era atacada por un pitbull

La niña fue trasladada al hospital por el ataque en la mejilla (la imagen es ilustrativa) (Foto: Club Pitbull Trujillo)

Un perro raza pitbull que se metió al patio de sus vecinos en Ciudad Juárez atacó en la cara a una niña de 5 años, ocasionándole lesiones en la cara que requirieron su hospitalización.

La madre, de nombre Santa Mónica Martínez, encontró a su niña, Iliana, en el patio de la casa, que se encuentra en la colonia Vista Hermosa, y al darse cuenta de la agresión del perro acudió a su rápido auxilio, al no poder quitársela del hocico tuvo que pedir ayuda a gritos de los vecinos.

“Cuando yo salí el perro ya traía a la niña del cachete, salí y empecé a gritar a los vecinos que me ayudarán. Intentaron quitarle la niña al perro, intenté pegarle al perro y no soltaba a la niña, pensé que ya no estaba reaccionando”, compartió Santa Mónica al Diario de Juárez. En ese momento fue donde la mamá escuchó las súplicas de su hija ”Mamá ayúdame”.

De acuerdo con el medio, la menor fue trasladada con un cirujano plástico para la reconstrucción de cara, a la que reaccionó bien, pero requerirá aún de un proceso de recuperación física y emocional.

En las fotos se puede observar a la pequeña Iliana Estefanía con la mejilla derecha gravemente herida y con varios puntos que recorren de la patilla a la boca de menor. Por respeto a la madre y a Iliana este medio no presentará las imágenes.

El perro que logró brincar al patio de la casa de la familia Barraza Martínez, era de uno de los vecinos de la colonia Vista Hermosa, que se encuentra cerca del periférico Camino Real, una autopista de 24 kilómetros y recorre prácticamente todo el oeste de Ciudad Juárez hasta la frontera con la localidad de Anapra.

Mónica pidió el apoyo de la comunidad, ya que es trabajadora de una maquiladora y madre de tres hijos, para poder solventar los gastos de la operación ya tuvo que pedir un préstamo de 30,000 pesos para pagarla aunque los gastos siguen ya que la niña permanece en el hospital.

De acuerdo con el Diario de Juárez el dueño del pitbull pagó los primeros servicios de traslado al hospital, sin embargo, Martínez le pide llegar a un acuerdo para el pago semanal o mensual hasta la recuperación total de Iliana.

“Todavía no sé cuánto va, me dijeron que iban 15,000 pesos, pero todavía falta lo de la cirugía y los 30,000 pesos que pedí prestados”, dijo la mamá de Iliana Estefanía, quien asegura sufrió afectaciones emocionales debido al ataque, además de las heridas en el lado derecho de su rostro y su pierna derecha.

El portal digital Noticias Ya, que contactó a una persona allegada a la familia, explicó que “la mamá tuvo que pedir un préstamo para que la ingresaran de emergencia, tiene que pagar ese dinero y aparte adeuda aproximadamente 35,000 pesos más de hospital y honorarios médicos”.

La raza pitbull es conocida por su histórica participación en las peleas de perros clandestinas (Foto: archivo)

La raza pitbulls es conocida por su complexión atlética completa, pueden ser veloz, potente y ágil. Por estas características físicas es catalogado como “potencialmente violento” por la Federación Canófila Internacional (FCI) y antes era utilizado como protagonistas en las peleas de perros hasta la reformación de la legislación en 2016 que obliga a gobiernos estatales y municipales a brindar una vida digna.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Muere el primer perro que dio positivo en prueba de covid-19 en EEUU

Nuevo gato o perro en casa: una guía para dueños de mascotas primerizos

Por qué se celebra el Día Mundial del Perro