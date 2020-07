“Serenidad y paciencia”: López Obrador evitó confrontación con Calderón, quien lo acusó de “no estar en sus cabales”

Conferencia presidencial 31 de julio de 2020. Video: Gobierno de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse sobre las declaraciones realizadas ayer por Felipe Calderón en un foro virtual con otros dirigentes de Latinoamérica, en donde el ex mandatario panista aseguró que López Obrador “no está en sus cabales” al tiempo que dijo estar a favor de un levantamiento armado para acabar con las dictaduras en la región .

El actual mandatario aseguró que no se enganchará en un debate con sus adversarios, entre quienes, dijo, hay mucho nerviosismo.

“Como diría Kalimán (super héroe mexicano): ‘serenidad y paciencia’. No voy a engancharme en un debate, confrontación. De parte de nuestros adversarios hay mucho nerviosismo ‘por algo será’. Entonces lo mejor es no caer en ninguna provocación y cada quién es responsable de sus actos”, aseguró.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador insistió en que su gobierno garantiza la libre manifestación de las ideas y las libertades “ya la gente pone a cada quien en su lugar, en su sitio”, dijo.

Recordó que cuenta con el respaldo de millones de mexicanos.

Foto: Presidencia de México.

“Pueden estarnos atacando día y noche, un día sí y al otro también. Nunca habían atacado tanto en la historia moderna a un presidente (pero) tenemos un escudo, un detente, que es la historia de nuestro pueblo, es nuestro ángel de la guarda, el pueblo de México… Entonces resistimos, vamos hacia adelante, el único compromiso es con la gente”, insistió.

Este jueves, el ex presidente Felipe Calderón participó en la reunión digital titulada “El caso Venezuela como amenaza” que contó con la intervención del ex presidente Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Quiroga de Bolivia; así como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, el diputado venezolano Richard Blanco, además de la ex ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

Durante una de sus intervenciones, el ahora integrante de la organización “México Libre”, que busca convertirse en un partido político, aseguró que nuestro país atraviesa “un proceso de desmantelamiento de las instituciones democráticas”, pues el gobierno de López Obrador “está acabando con la autonomía de las instituciones y amenaza incluso, la del Instituto Nacional Electoral”.

Por otra parte, aseguró que hay un circo alrededor de la venta del avión presidencial, así como un notable esfuerzo “por dividir a los mexicanos en dos categorías: el perfil de los conservadores,’ fifís', corruptos, ricos y el de los héroes impolutos que apoyan al presidente”. Dijo que es este “maniqueísmo lo que está polarizando y dividiendo al país”.

“Está acumulando el poder en las manos de una sola persona que ni tiene la capacidad, ni está en sus cabales, pienso en algunos momentos, para gobernar”, declaró el presidente Felipe Calderón, de acuerdo con los videos retomados por el canal de YouTube Polemón TV.

Calderón Hinojosa también señaló al gobierno de la Cuarta Transformación por presuntos malos manejos en la economía mexicana, ya que dijo, durante la pandemia por el COVID-19, la crisis provocó que cayera hasta un 20% en el segundo trimestre del año, además de haberse perdido, aseguró, 12 millones de empleos en apenas cuatro meses.

También resaltó los más de 40,000 muertos en México a causa del coronavirus, lo que consideró “un pésimo manejo sanitario y económico de la pandemia”; así como el tema de la seguridad pues, aseguró, el control del país está siendo capturado por los grupos criminales.

“Esto no para entrar en un concurso de lamentos, que es lo que menos quisiéramos, sino que para advertir la necesaria acción conjunta que se requiere de todos nosotros para detener esta pandemia del populismo, este destrozo, esta destrucción organizada y sistemática el mínimo civilizatorio que muchos de nuestros países habrán alcanzado”, dijo el ex mandatario mexicano.

