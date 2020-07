“No distraernos con pirotecnias”: pide Claudia Ruiz Massieu sobre caso Emilio Lozoya (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Claudia Ruiz Massieu, ex presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió que el caso de Emilio Lozoya no sea una distracción para no atender las verdaderas crisis de México.

“La justicia no debe ser politizada en ningún caso, ni en este ni en ninguno. La justicia debe aplicarse conforme a la ley y la ley aplicarse sin tintes políticos ni en este ni en ningún caso. No distraernos con pirotecnias”, declaró la candidata a doctora en Derecho público por la Universidad Autónoma de Madrid.

La hija de José Francisco Ruiz Massieu y Adriana Salinas de Gortari recalcó que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) no militó nunca en el PRI, a pesar de ser un funcionario técnico de alto rango durante la administración del priista Enrique Peña Nieto e insistió en que existen otros temas en la agenda que deben de ser de primordial interés.

El caso Emilio Lozoya será prioritario para la FGR (Foto: Cuartoscuro)

“Más bien lo que nosotros debemos insistir es en que tomen medidas y acciones específicas, oportunas y contundentes para justamente enfrentar la crisis de salud que no baja, la crisis económica que inicia”, insistió la también senadora por el tricolor.

Cabe recordar que Emilio Lozoya dijo que las operaciones de las que lo acusan venían de “órdenes de arriba”, donde salen los nombres de José Antonio Meade y Luis Videgaray Caso, predecesor y sucesor, respectivamente de ella en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante la administración de Peña Nieto.

Ruiz Massieu Salinas actualmente es la presidenta de las comisiones de Seguimiento a la Implementación del T-MEC y de la Segunda Comisión de Trabajo: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública LXIV para el Senado de la República. También es secretaria de las comisiones de Gobernación y Jurisdiccional de la cámara alta e integra otras cuatro.

Respecto al proceso de Lozoya Austin, el martes 28 de julio ocurrió la primera audiencia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Agro Nitrogenados, misma que dio inicio a las 09:35 horas cuando el juez José Artemio Zuñiga Mendoza decretó el inicio de la primera audiencia de Lozoya, relativa a la causa penal 211/2019.

La espectativa del caso es amplia y se espera que repercuta en varias estructuras políticas (Foto: Archivo)

Durante la audiencia, la FGR notificó a Lozoya que se le inició una carpeta de investigación a él, a su hermana Susana y a Alonso “N”, por la adquisición de un bien inmueble a cambio de un favor. Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), fue quien realizó la venta Agro Nitrogenados a sobreprecio, cuando Lozoya encabezaba la empresa estatal.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, Lozoya transfirió desde junio a noviembre de 2012, unos USD 3 millones de la empresa Altos Hornos de México a una cuenta de la que es beneficiaria Susana Lozoya “sin que se identificara el origen de la transferencia”.

Ancira, por su parte, a través de su empresa, utilizando el sistema financiero mexicano, transfirió recursos por unos USD 500,000 desde una sucursal en Monclova, Coahuila, a una cuenta en Ginebra, Suiza. El resto de transferencias se realizaron en diferentes movimientos a lo largo de noviembre de 2012.

De ese dinero, poco más de 34 millones de pesos, fueron los que se usaron para para la compra de una casa en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.

La senadora del PRI espera que se atiendan las crisis que trajo el nuevo coronavirus (Foto: AFP / YURI CORTEZ)

La FGR también acusó a Lozoya de alentar actividad ilícita durante su periodo como director de Pemex. Esto, debido a la compra de Agro Nitrogenados, autorizada en julio de 2013. De igual forma, le recordó que Lozoya aseguró que las inversiones (USD 655 millones, USD 455 millones para la compra y USD 200 millones para rehabilitación y modernización) serían un “buen negocio” para Pemex.

Esta transacción se completó en diciembre de 2013. Las autoridades recordaron que Ancira, accionista mayoritario de AHMSA, recibió esta compra a sobreprecio como retribución. La Fiscalía detalló que la planta necesitaba reemplazar un 60% de sus activos y hubo un sobrecosto de al menos el doble.

“Se puede afirmar que usted adquirió un bien inmueble con conocimiento de que el recurso para la compra provenía de un origen ilícito, porque en fechas anteriores hubo un acuerdo entre usted y Alonso ‘A’ para que promoviera y alentara la compra de la empresa”, acusaron las autoridades.

