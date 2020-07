SEP: del 27 al 31 de julio será la última oportunidad para solicitar inscripción extemporánea de primer ingreso

La próxima semana servirá para inscribir a alumnos de primer ingreso en todos los niveles (Foto: REUTERS/Jorge Adorno)

Debido a los problemas que la pandemia trajo a familias con niños, hubo muchas familias que no pudieron mantener a sus hijos en escuelas particulares. Por esta misma razón, la Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), dieron a conocer el periodo de cambios de plantel e inscripciones extemporáneas para el ciclo escolar 2020-2021.

La preinscripción de los alumnos debió haberse hecho en febrero pasado, pero debido a lo extraordinario de la situación se dio una extensión para solicitar un lugar en las escuelas públicas de la Ciudad de México.

Este viernes 24 de julio fue el último día para solicitar la inscripción extemporánea de alumnos de segundo a sexto de primaria y para segundo a tercero de secundaria. Mientras que la semana del 27 al 31 de julio será el plazo para quienes necesiten lugares para primer ingreso a preescolar, primaria o secundaria.

El 24 de julio fue el último día para solicitar la inscripción extemporánea de alumnos de segundo a sexto de primaria y segundo a tercero de secundaria (Foto: EFE/ Jorge Torres)

¿A dónde escribir?

Para los estudiantes que requieran ingresar a 1°, 2º y 3º grado de preescolar, 1º de primaria y 1º de secundaria, podrán hacerlo del 27 al 31 de julio a través del correo preinscripcionescdmx@aefcm.gob.mx.

En el correo se deberá explicar los motivos por los que no fue posible realizar una solicitud de preinscripción para su hija o hijo durante el periodo ordinario. Aunado a esto, en caso de secundaria, es importante que no cuenten con un lugar asignado por parte del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID).

Asimismo, se deberá proporcionar los siguientes datos y adjuntar los documentos correspondientes:

- Nombre completo de su hija y/o hijo

- CURP (Clave Única de Registro de Población), que sea legible.

- Grado en el que solicita inscripción.

- Proponer 3 escuelas públicas de su preferencia, con domicilio.

- Boleta de Evaluación del grado inmediato anterior, que sea legible.

-Nombre y teléfono de la madre, padre de familia o tutor responsable de la solicitud.

Este periodo es para alumnos que quieran ingresar a 1°, 2º y 3º grado de preescolar, 1º de primaria y 1º de secundaria(Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

Una vez enviado el correo la AEFCM hará la revisión correspondiente de la solicitud. Si resulta procedente, antes del inicio del ciclo escolar recibirán vía correo electrónico el formato de inscripción.

En caso de solicitar cambio de plantel también deberán realizar los mismos pasos para inscripción extemporánea.

La documentación para la inscripción de alumnas y alumnos en escuelas públicas depende de los niveles a los que vayan a ingresar.

Educación Preescolar

- Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

- CURP (Clave Única de Registro de Población).

- Original y copia de la Cartilla de Vacunación (para cotejo).

- Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

- Cuatro fotografías de su hijo o hija, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

- Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger a su hija o hijo, en tamaño infantil, a color o blanco y negro.

- Boleta de evaluación o reporte de evaluación del grado anterior, en su caso.

Es importante que no cuenten con un lugar asignado por parte del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (Foto: REUTERS/Eliseo Fernandez)

Educación Primaria

- Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

- CURP (Clave Única de Registro de Población).

- Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

- Cuatro fotografías de su hijo o hija, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

- Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger a su hija o hijo, en tamaño infantil, a color o blanco y negro.

- Original y copia del Certificado de Educación Preescolar (para cotejo).

Por lo pronto la fecha prevista para el inicio del ciclo escolar en nivel básico es el 10 de agosto (Foto: NA BA Noticias)

Educación Secundaria

- Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

- CURP (Clave Única de Registro de Población).

- Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

- Cuatro fotografías de su hijo o hija, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

- Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger a su hija o hijo, en tamaño infantil, a color o blanco y negro.

- Original y copia del Certificado de Educación Primaria (para cotejo).

La SEP habilitó para cualquier duda o aclaración el teléfono 55-36-01-87-99 extensión 40887, de las 10:00 a las 16:00 horas. Para el resto del país se deben verificar las fechas con las autoridades locales.

