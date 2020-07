Mujer y sus hijos intercambian casitas de cartón por comida ante la crisis por coronavirus

Una madre y sus hijos intercambian pequeñas casas de cartón por artículos de despensa en Calle Diez y Periférico, en la Ciudad de México FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO

La crisis del coronavirus no es solo por salud y mortalidad, también es económica y es flagelo que permea a millones de familias en México. Como es el caso de una madre de familia que sale todos los días al lado de sus tres hijos para intercambiar sus casitas de juguete de cartón por comida, dinero o artículos de despensa para alimentar su familia.

Ella no tienen el privilegio de poder quedarse en casa al igual que varios sectores de la población como médicos, enfermeras, conductores, trabajadores de limpia, entre muchos otros que viven al día para poder poner un plato de comida sobre sus mesas.

María del Carmen y los menores de edad se ubican en una banqueta sobre Anillo Periférico Sur y la Calle 10, en la colonia San Pedro de Los Pinos, alcaldía Benito Juárez.

Según cifras de la UnIcef, en nuestro país el 50% de los niños y adolescentes viven en pobreza y advierten que este porcentaje podría aumentar debido a la crisis por COVID-19

“Las cambio por un poco de despensa”, señala un letrero también hecho de cartón que muestra una niña, mientras su madre y sus hermanos posan para la foto.

A raíz de la pandemia de coronavirus en México, la pobreza se ha recrudecido de manera importante y de acuerdo con un informe del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), de la UNAM, por lo menos 16 millones de mexicanos habrían caído en situación de pobreza extrema por ingresos entre los meses de febrero y mayo de 2020.

La causa de esto fue la pérdida de empleos y los consiguientes ingresos, derivado de las medidas de distanciamiento social, las cuales detuvieron el avance de la economía, señala el documento, en donde también se revela que esta cifra representaría “el peor escenario” identificado hasta ahora.

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO

Esto implicaría que entre los meses mencionados, el número de gente en pobreza extrema por ingreso habría pasado de 22 a 38 millones de personas, una cifra algo más elevada que la presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en donde se mencionaba que el impacto sería de 10.7 millones de mexicanos en pobreza laboral al cierre de 2020.

Luis ángel de 11 años ayudó a su mamá vendiendo sus juguetes

Luis Ángel, de 11 años de edad, originario de Los Reyes La Paz en el Estado de México, decidió venir a la Ciudad de México para cambiar sus juguetes y libros por despensa cuando solo les quedaba para comer tortillas con sal.

El muchacho dice que de grande quiere ser militar; ahora está en quinto año de primaria, pero ante la necesidad de mantener a su madre decidió publicar en redes sociales que cambia sus juguetes por despensa. Su mamá se quedó sin trabajo por la pandemia de coronavirus.

“No teníamos para comer y un día sólo comíamos tortilla con sal, por lo que decidí ayudar a mi mamá, intercambiando mis juguetes por despensa por el coronavirus y la falta de empleo de mi mamá”, expresó.

Luis Ángel pide a la gente que vaya al cruce de avenida Cuauhtémoc y Frontera, y así cambiar sus cosas para comer dignamente.

“Si quieren venir a ayudarme y se llevan un juguete o un libro todo el fin de semana vamos a estar y la otra; traigo libros, juguetes, carros, dinosaurios y muñecos para intercambiar por comida”, comentó mientras acomodaba sus cosas para el trueque.

Luis Ángel y su mamá se ubican sobre la avenida Cuauhtémoc y Frontera, en la colonia Roma, frente a la estación Hospital General del Metrobús, en un horario de 17:00 a 20:00 horas, según el clima.

Por su parte Susana Martínez, madre de Luis Ángel, dijo sentirse orgullosa de su hijo por ayudarla a sostenerse económicamente.

Desde hace más de seis meses no cuenta con un trabajo; antes se dedicaba a la venta de gelatinas y flanes en Los Reyes La Paz, en el Estado de México, sin embargo la falta de venta por el programa nacional de Sana Distancia provocó que su negocio quebrara.

Artesanos de distintas etnias indígenas que residen en la Ciudad de México han reactivado en días recientes el trueque, ese añejo intercambio de bienes, debido la crisis sanitaria y económica que ha provocado la COVID-19.

Juanita vende sus gelatinas para comer

La imagen de una mujer de avanzada edad junto a su carrito en el que porta gelatinas en la zona de bancos en Cuatitlán Izcalli, en México, ha dado la vuelta al mundo.

Adolfo Díaz publicó en su cuenta de Twitter la fotografía donde mostraba a la mujer por su esfuerzo para tener dinero y comprar víveres en medio de la pandemia del coronavirus que sigue afectando al mundo.

Por eso es que el usuario bajo el @Rufo lanzó un mensaje en Twitter: "Esta señora vende sus gelatinas afuera de la panadería La Esperanza junto a la zona de bancos en Cuautitlan Izcalli hago un llamado para que @RicardoN_Ayala presidente municipal de @CuautitlanMX @CIzcalli2019 le tiendan la mano".

“Yo no le temo a eso (coronavirus), yo tengo mucha fe en Dios. No puedo dejar de trabajar, mi hija tienen artritis y ella ya no puede hacer nada, tiene las manos y dedos muy chuecas y no puede trabajar, por eso vengo yo”, dijo la mujer que no recuerda su edad en una entrevista para un medio local.

