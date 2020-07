Crisis económica llegó hasta “hombre lobo” en México, ahora hace malabares en crucero de Guanajuato para sobrevivir

Alex Wolfman (Foto: Instagram@alexwolfman.96)

La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha desatado una crisis sanitaria acompañada de una crisis económica que ha tenido afectaciones en los distintos niveles de la sociedad, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, así como en las actividades correspondientes a la economía informal, tal es el caso Alex Azuara.

El mundo del espectáculo para evitar el riesgo de contagio por la aglomeración de personas ha tenido que cerrar sus puertas, desde los grandes auditorios hasta los pequeños recintos como en este caso una carpa de circo lo que ha ocasionado recortes y despidos del personal.

Alex Azuara es uno de los siete “hombre lobo” que hay en el país, tiene 25 años y oriundo del Estado de México pero radica en la ciudad de Celaya, en Guanajuato, que por el cierre del circo donde laboraba se vio obligado a buscar en la calle el sustento para mantener a su familia.

“Lamentablemente nos ha pegado mucho esto de la pandemia del COVID-19, lamentablemente nos suspendieron las funciones hasta nuevo aviso, no me quedó de otra que irme a trabajar a los cruceros en lo que pasa todo esto de la pandemia”, comentó Azuara en una entrevista para Milenio.

Alex Azuara trabajaba en El circo de los rondines, y debido a la suspensión de shows ahora se dedica a hacer malabares en los cruceros además de vender productos que circulan en el circo como manzanas con caramelo, algodones de azúcar u otros artículos.

Alex Azuara es padre de una niña de cuatro años y un niño de un año (Foto: instagram@alexwolfman.96)

Aseguró que no busca más dinero que el necesario para mantenerse él y su familia ya que ahora no ve dónde y en qué podría gastarlo.

“Como se lo digo yo a mis compañeros ahorita no me interesa tener tanto dinero porque no tengo en dónde o en qué gastarlo, yo ahorita sólo me conformo que salga para la comida, no busco nada más”, externó Azuara.

Y es que de acuerdo con sus declaraciones, por parte del gobierno no recibieron y no han recibido ningún apoyo durante la contingencia sanitaria, “por parte del gobierno no tuvimos apoyo, no tuvimos nada de apoyo”, señaló.

Sin embargo, también agradeció que por la gente de San Antonio de las Maravillas, una localidad del municipio Santa Cruz de Juventino Rosas, ha podido salir un poco adelante ya que le han regalado despensa y pañales para su hijo de escasamente un año.

Guanajuato es el segundo estado con más casos activos registrados, según el último informe de la SSa (Foto: Carlos Jasso/ REUTERS)

El espectáculo que ofrecía El circo de los rondines incluía los shows del hombre lobo, malabaristas, el equipo de equilibristas, acróbatas, magos, payasos, un número del personaje de acción Capitán América y de la serie animada La Granja de Zenón. La carpa donde desarrollaban los shows se encontraba en la bajada del Puente San Martín de Vallecito, aunque por temporadas recorrían distintos sitios de la república.

Guanajuato, aunque es ser la sexta entidad federativa con más casos acumulados de coronavirus (16,270), es el segundo estado con mayor cantidad de personas contagiadas activas, es decir, los últimos 14 días con 2,535, sólo por detrás de la Ciudad de México con 4,638 y por delante del Estado de México (2,156) y Tabasco (1,865), según el último informe del 23 de julio de la Secretaría de Salud (SSa).

Por su parte, el municipio Juventino Rosas, de acuerdo con la actualización del mismo día de la Secretaría de Salud de Guanajuato cuenta con 221 casos registrado, de los cuales, 126 se han recuperado y 25 personas han perdido la vida a causa del coronavirus; además de tener seis casos en investigación.

