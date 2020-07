“No creo que este año podamos abrir escuelas”: “El Bronco” adelantó que Nuevo León no regresará a clases presenciales

La SEP informó en días pasados que el regreso a las aulas sería en agosto. (Foto: pixabay)

En medio de la incertidumbre por el regreso a clases en diversos niveles educativos y a nivel nacional, el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” , declaró que no hay una fecha probable para que los niños vuelvan a las aulas.

Incluso, “El Bronco” aseguró que se trata de un proceso muy largo y probablemente no reactivarán sus actividades en los planteles, debido a la crisis sanitaria por coronavirus, que mantiene deteriorando la vida de decenas de personas en todo el mundo.

“No creo que este año podamos abrir escuelas”, advirtió esta mañana durante una reunión que sostuvo con alcaldes de la entidad, según el medio local Telediario.

En cuanto al arranque del ciclo escolar 2020-2021, reveló que aún no hay un día específico para dar paso a ello.

"El Bronco" afirmó que aún no hay fecha para comenzar el ciclo escolar. (Foto: Cuartoscuro)

“No vamos a iniciar ciclo escolar en tanto no tengamos condiciones, todavía no hay una fecha, vamos a esperar a ver que dice el sistema federal, pero espero que la semana que entra ya sepamos cuándo inicia”, reiteró.

Sin embargo, destacó que cuando exista la autorización por parte de las autoridades comenzarán con clases de forma digital.

Por lo que todos los alumnos estarán realizando sus actividades educativas desde sus hogares, debido a que no existen las condiciones para realizar lo contrario por la contingencia de COVID-19.

“Lo iniciaremos virtualmente, va a ser nada presencial, va a ser todo virtual”, dijo el gobernador.

Las clases no serán presenciales. (Foto: Cuartoscuro)

Pese a que faltan unos días por cumplirse la fecha en que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, previó el regreso a clases presenciales en todo el país, este miércoles 22 de julio dio a conocer que el inicio del ciclo escolar tiene un nuevo enfoque, debido a la pandemia de COVID-19 que continúa afectando globalmente.

Moctezuma Barragán anunció hace días que los niños volverían a las aulas el próximo 10 de agosto, siempre y cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde.

Detalló que el nuevo enfoque para retomar clases a nivel nacional estará basado en un modelo híbrido, en donde esté presente tanto la educación a distancia como la educación presencial.

Durante una reunión virtual con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), aseguró que el ciclo escolar 2020-2021, arrancará tanto de forma presencial como en línea dependiendo del avance de la pandemia en cada una de las entidades.

Actualmente no hay ninguna entidad con semáforo sanitario en color verde, por lo que de continuar así, ningún estado de la República Mexicana retomará las clases presenciales en agosto.

Si quieres estar al tanto de la información más relevante regístrese aquí y le enviaremos las noticias al instante.

Hay que recordar que el semáforo sanitario se rige por los indicadores de: tendencia de síndrome COVID-19, tendencia de hospitalizados, positividad al nuevo coronavirus y la ocupación hospitalaria.

Nuevo León se ubica entre los 18 estados que tienen el semáforo rojo, el cual refiere máxima alerta de contagio.

Según las cifras del Gobierno, en el estado hay a la fecha más de 26,000 personas confirmadas de COVID-19 y 855 muertos.

“Es muy importante seguir las medidas de prevención y aislamiento social que la Secretaría de Salud nos indica. ¡Cuídate y cuida a los demás!”, escribió Jaime Rodríguez vía twitter.

MÁS SOBRE EL TEMA

SEP: descartaron regreso a clases presenciales, el próximo ciclo escolar estará basado en un modelo híbrido

SEP: el ciclo escolar 2020-2021 iniciará de manera virtual en Puebla

“Tu Beca”: cómo inscribirse al programa de apoyo a alumnos en Querétaro