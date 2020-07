López-Gatell: productos chatarra causan más muertes que las que ha causado el coronavirus en México

Hugo López-Gatell señaló que la mala alimentación es otra pandemia que debe ser atendida (Shutterstock)

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el consumo de productos chatarra así como el de cigarros causan al menos 40,000 muertes en México, es decir, casi las mismas que ha causado hasta este día el nuevo coronavirus (COVID-19).

“Ahorita estamos alcanzado, muy desafortunadamente, cerca de 40,000 muertes por COVID-19; 7% son 40,000 muertes. Lo que llevamos de la epidemia en México muere cada año ese número de personas con algo atribuible a las bebidas con azúcar y eso sólo las bebidas azucaradas, todo lo demás, la comida no saludable, también de los alimentos ultraprocesados, el consumo excesivo del alcohol”, aseguró el funcionario.

Señaló que es otra pandemia que debe ser atendida, ya que los productos industrializados también provocan una gran cantidad de muertes. En el caso de México esto es un problema grave considerando que el país tiene altos índices en obesidad y sobrepeso tanto en niños como en adultos.

Recordó que en octubre comenzará aplicarse la política de etiquetados frontales (Foto: REUTERS/Kevin Coombs)

“En México, 35% de los adolescentes y niños tienen sobrepeso u obesidad y el conjunto, las dos cosas. 75 por ciento, tres cuartas partes de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad, de la población mayor de 20 años”. México es uno de los pocos países que ha reducido su esperanza de vida al nacer, entre otros factores, la epidemia de sobrepeso, diabetes, etcétera.

Refirió que hay graves consecuencias de salud para quienes no cuidan su consumo de productos que contienen mucha azúcar así como otro tipo de ingredientes dañinos, contribuyendo a que generen enfermedades.

“Entonces la mitad de la mortalidad en México (...) son 733,000 personas que murieron en 2018, la mitad de ellas murieron por algo relacionado a una mala alimentación, en su forma de diabetes, o de enfermedad cardiovascular o neurovascular o enfermedad hepática crónica, o cánceres, etcétera”, detalló López-Gatell.

El subsecretario de Salud señaló que 733,000 personas murieron en 2018 por algo relacionado a una mala alimentación (Shutterstock.com)

Cabe recordar que cuando inició la pandemia del SARS-CoV-2 , los científicos y especialistas encontraron que la población vulnerable eran personas mayores de 60 años, así como aquellos que tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, entre otros.

Además, el funcionario de salud aprovechó para criticar a las administraciones pasadas que permitieron que la población siguiera consumiendo estos productos pese a su nocividad, en lugar de establecer políticas efectivas para disuadir a las personas.

“Hay intereses en administraciones previas a que se oculte información o a que se usen eufemismos y se diga, ‘bueno sí, pero salta, brinca, muévete y chécate’. Hay que entrar a los elementos estructurales. Los productos que hacen daño, hacen daño y tenemos que disuadir su consumo para que menos personas estén insanas y que lo hagan a partir de información clara, no pequeños etiquetados que confunden. Por eso hicimos la política de los etiquetados frontales, que por cierto, en octubre empiezan a estar en vigor”, destacó

En días pasados López-Gatell dijo que el refresco es "veneno embotellado" (Foto: EFE/Presidencia de México/Archivo)

Dijo que en esta administración la Secretaría de Salud, además de la política de los etiquetados frontales, ha planteado políticas fiscales. Informó que además México participó en una mesa de trabajo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para tratar el tema.

Señaló que los cambios también dependen tanto del cambio del estilo de vida de la ciudadanía, como del gobierno. Ejemplificó que en caso de la actividad física, si una persona quiere comenzar a correr, pero no tiene un parque o un espacio adecuado es probable que claudique. En el aspecto alimenticio, señaló que es importante que las personas coman semillas o pan integral “real”, sin embargo, este tipo de comida no está disponible en tiendas de autoservicio, por lo que terminan por ingerir otra cosa no saludable.

López-Gatell apuntó que para lograr a que las personas tengan un mejor consumo, las autoridades también deben de poner de su parte.

México es uno de los países con mayor índice de obesidad y sobrepeso (Foto: Archivo)

Lo anterior, en relación a su declaración del pasado 19 de julio, en el que llamó a los refrescos como “veneno embotellado”, además criticó la ingesta de donas, pastelillos y papas fritas, pues dijo que las personas, principalmente los contagiados con COVID-19 o población vulnerable, deben de evitarlos.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México 8.7 millones de personas sufren diabetes. Además se estima que alrededor de 12 millones de personas padecen la enfermedad sin saberlo, pues no han sido diagnosticados.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El duro mensaje de López-Gatell contra el consumo de refresco: “¿Para qué necesitamos el veneno embotellado?

El país superó los 40,000 muertos y 356,255 contagios por COVID-19

Ni cánticos ni saludos, ni abrazos: la nueva normalidad de las misas en la CDMX