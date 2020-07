Encuentran en Michoacán ambulancia presuntamente utilizada en el ataque de Omar García Harfuch

Ambulancia presuntamente utilizada en el ataque contra el secretario de Seguridad Foto: Tw/@c4jimenez

Una ambulancia que presuntamente fue utilizada en el ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue encontrada en el kilómetro 8 de la carretera Cuitzeo-Pátzcuaro, a las afueras de Morelia, Michoacán.

De acuerdo con Excélsior, el vehículo perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue reportado como abandonado el 29 de junio.

Sin embargo, quienes avisaron a las autoridades sobre la ubicación de la unidad fueron los integrantes de la asociación “Revolución Social”, encabezada por Guillermo Valencia Reyes.

“Nos llegó a nuestra página de Revolución Social, que nos llegan al día cientos de denuncias ciudadanas, un reporte de una ambulancia que estaba abandonada. Nosotros atendimos el reporte y como siempre, enviamos un grupo de reacción inmediata a revisar”, se lee en el comunicado.

Valencia Reyes dijo que la ambulancia pertenecía al IMSS, además de que no tenía ningún reporte de robo.

“Checo, como siempre lo hacemos, el número de placas, que no tuviera reporte de robo, no tenía reporte de robo y que verificara si era una ambulancia colgada y no era una ambulancia colgada porque se veía el baldamiento tenía mucho años”.

Luego de corroborar los datos, notificó al IMSS en redes sociales que llevaba por lo menos tres días abandonada a las afueras de la capital michoacana.

Por su parte, de acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, las autoridades sospechan que los sicarios, supuestamente ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación, pretendían llevarse el cuerpo del secretario de Seguridad Ciudadana.

Las cámaras de seguridad del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) ubicaron la presunta ambulancia a 400 metros de la zona de fuego, de acuerdo con los datos del diario Excélsior.

Además, se reveló en el noticiario de Paco Zea por Imagen Televisión que el vehículo fue captado en Constituyentes y Observatorio, pero al notar el arribo de agentes de la SSC, huyó con destino a la México-Toluca.

Jimenez, por su parte, aseguró a través de las redes sociales que en la identificación del vehículo a través de las cámaras del C5, las autoridades le perdieron el rastro camino a Jalisco.

Una de las ligas de investigación alrededor de la ambulancia buscará si se trata de una unidad robada por los sicarios que dispararon contra el secretario capitalino o si cuenta con estampados definitivamente falsos.

Omar García Harfuch circulaba junto a sus escoltas por Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, cuando un comando de más de 20 sicarios armados arremetieron con armas de alto calibre contra ellos.

El secretario capitalino aseguró a través de las redes sociales que tras el ataque estuvo implicado el CJNG, comandados por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En el ataque murieron dos escoltas de Harfuch, así como una ciudadana, supuesta comerciante, que pasaba por la zona durante el atentado y fue alcanzada por las balas de fusiles tipo Barret calibre 50.

Ese mismo viernes fueron detenidas 19 personas -17 hombres y dos mujeres- quienes fueron ingresados al Reclusorio Sur y al penal femenil de Santa Martha Acatitla, respectivamente.

