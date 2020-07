López Obrador conmemoró el aniversario luctuoso 148 de Benito Juárez

Este sábado se llevó a cabo una ceremonia en Palacio Nacional para conmemorar el 148 aniversario luctuoso del presidente Benito Juárez encabezada por el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador; su esposa Beatriz Gutiérrez Müller; la Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; Alejandro Murat, Gobernador de Oaxaca; Federico Hernández, presidente municipal de San Pablo Guelatao de Juárez; entre otros funcionarios.

En esta ocasión no habló el Presidente y en su lugar Alfonso Suárez del Real, Secretario de Cultura de la Ciudad de México, inició el discurso:

“Su Gobierno no traicionó ni con el pensamiento los valores e instituciones que el pueblo le encomendó. Con esta regla de oro Juárez estableció el principio rector del estado mexicano, la primera obligación del buen gobierno y la condición sine qua non (sin la cual no) para construir a la república como una entidad federal, democrática, institucional, liberal, laica y justa.

“A 148 años de que Don Benito Juárez trascendiera al oriente eterno hoy contempla a la república gobernada por quienes creemos firmemente en su legado y de la nación mexicana está dirigida por hombres y mujeres que hemos asumido la conducción de la patria y la ciudad con el mismo fervor y entrega que el prócer imprimiera en cada una de sus acciones públicas y privadas.

“Al igual que le ocurrió al liberalismo mexicano del siglo 19, hoy enfrentamos de nuevo a la solución conservadora cuyo único objetivo es recuperar prebendas y fueros cancelados por la exigencia popular, lo cual nutre nuestro compromiso de desterrar del estado mexicano la descomposición heredada por los enemigos del liberalismo asumidos por Benito Juárez como un eje rector del gobierno nacional.

Información en desarrollo...