López Obrador pidió transparencia a FGR en el caso Lozoya y aclarar si fue trasladado directamente del aeropuerto a un hospital

Foto: Presidencia de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer si es verdad la versión que señala que Emilio Lozoya Austin -quien llegó esta madrugada a México procedente de España- no pisó el Reclusorio Norte, sino que fue llevado directamente a un hospital privado debido a que presenta problemas de salud.

En su tradicional conferencia mañanera realizada este viernes desde Manzanillo, Colima, el mandatario mexicano aseguró que es un asunto que compete a la Fiscalía General de la República (FGR) al tiempo que aclaró que desde hace “cuatro o cinco meses” no habla con el fiscal, Alejandro Gertz Manero.

“Esto tiene que ver con el procedimiento de la institución autónoma. Sin mentirles llevo como cuatro o cinco meses que no hablo con el fiscal, ni por teléfono (...) Por eso ahora si que ofrecemos disculpas, porque el nos nos informa, el fiscal no tiene por qué hacerlo, es una institución autónoma”, aseguró.

Insistió en que hay que ver las razones de la Fiscalía, pero insistió en que tiene plena confianza en el Fiscal.

(Foto: Cuartoscuro)

“Hay que ver por qué razón, hay que ver qué informa la fiscalía, para no especular, no caer en conjeturas.. yo le tengo confianza, eso sí, al fiscal, Alejandro Gertz Manero. Hay que informar lo que es, yo creo que el que nada debe nada teme y la vida pública debe ser más pública. Nada de acuerdos en lo oscurito, nada de sigilo, cuando se trata de temas de interés público”, aseveró.

“Además, a mi me interesa saber, enterarme como todos los ciudadanos, quiero saber todo que va a declarar el señor Lozoya porque es de mis temas más importantes, el combate a la corrupción. Entonces todos debemos estar pendientes, informándonos”, dijo.

A pregunta expresa de si frenaría las investigaciones en caso de que todo lleve a Enrique Peña Nieto, López Obrador aseguró que eso no lo puede hacer.

“No, no lo puedo hacer… políticamente me expreso y siempre he sido consecuente, siempre actúo como pienso, desde que tomé posesión en mi discurso inicial del gobierno traté el tema … Sin embargo, no soy tapadera de nadie.. Yo llegué a la presidencia con el apoyo del pueblo de México, no tengo compromisos con grupos de intereses creados de modo que lo que diga el pueblo y en este caso lo que diga la FGR”, aseveró.

Momentos antes, López Obrador reiteró que la llegada de Emilio Lozoya Austin a México es muy importante para seguir limpiando la corrupción en México y aseguró que en caso de que el ex mandatario Enrique Peña Nieto esté involucrado, el pueblo tiene que decidir mediante una consulta, si debe ser juzgado.

“Creo que para juzgar a un ex presidente debe hacerse la consulta ciudadana”, señaló.

“Sí es importante el castigo, pero lo más importante, en un país como el nuestro donde ha imperado la corrupción, lo más importante es estigmatizarla”, señaló López obrador sobre posible juicio a ex presidentes, al tiempo que reiteró que “el pueblo decidirá” si se debe abrir proceso a los ex mandatarios.

