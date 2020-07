Enrique Krauze: mientras la epidemia y la violencia arrasan a México, López Obrador “ataca a intelectuales”

La polémica entre ambos personajes surgió después de que los opositores de López Obrador publicaran una carta en contra del mandatario. (Foto: Cuartoscuro)

Después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hablara una vez más del llamado que intelectuales realizaron para crear “un bloque opositor” en contra de su gobierno, el escritor e historiador, Enrique Krauze, quien es uno de los miembros de este grupo adverso al mandatario nacional, mostró su postura y apeló, entre otras cosas, a la forma en que el gobierno ha manejado la pandemia de coronavirus.

“Mientras la pandemia arrasa con la vida de decenas de miles de compatriotas desprotegidos, mientras la economía y el empleo se desploman, mientras la violencia impera... el presidente ataca a un grupo de intelectuales”, escribió por medio de su cuenta de Twitter.

La mañana de este 16 de julio, el jefe del Ejecutivo mencionó que el debate “es muy bueno y absolutamente legítimo que exista oposición”; sin embargo, acotó sus comentarios en relación al grupo de intelectuales y les reprochó su falta de honestidad política.

“Quizá lo único que pueda reprocharse a tan famosos personajes es su falta de honestidad política e intelectual. Bastaría con preguntarles: ¿cómo contribuyeron a ‘los avances democráticos para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia’ si casi todos ellos defendieron o guardaron silencio cómplice ante los fraudes electorales de la historia reciente del país?”, señaló el mandatario mexicano.

Así fue la respuesta de Enrique Krauze a los comentarios de AMLO sobre bloque opositor. (Foto: Captura de pantalla)

Todo esto en referencia a una carta publicada en el diario Reforma, la cual se titulaba “Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia”, en donde un grupo de escritores como Jorge Castañeda, Soledad Loaeza, Enrique Serna, Javier Sicilia y Héctor Aguilar Camín, entre otros, aseguraron que a 20 meses de la administración de López Obrador no es alentador.

“Se vive un clima de asfixia del pluralismo de la representación en aras de someter al Poder Legislativo a los dictados del Ejecutivo”, se puede leer en el documento, destacando la idea de que López Obrador ha concentrado el poder en sus manos en detrimento del de las demás entidades de la Federación.

“Al hacerlo, ha destruido o deteriorado la administración pública y las instituciones constitucionales. Invocando una supuesta cuarta transformación menoscaba las capacidades del gobierno, toma decisiones unipersonales, polariza a la sociedad en bandos artificiales, desacredita la autoridad de los órganos especializados como el INE y ataca toda forma de expresión que no se identifique con su visión política”, indicaron.

Krauze apeló a las complicaciones que han surgido tras la epidemia de coronavirus. (Foto: EFE)

Al responder durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador mencionó que siempre ejercerá su derecho de réplica cada que hagan alusiones a su persona, ya que es una persona que difícilmente se quedaría callada. “Soy el presidente más atacado en los últimos 100 años, (...) es un timbre de orgullo, quiere decir es que vamos avanzando”, señaló.

El mandatario mexicano, quien leyó su carta de respuesta da a conocer anoche, aseguró que el antiguo régimen estaba podrido, y como ejemplos mencionó los casos de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de Genaro Garcia Luna, ex titular de la Secertaría de Seguridad Pública.

A pesar de que mencionó las acciones que han llevado a cabo en su administración en contra de la corrupción de sexenios anteriores, las crisis sanitaria ha complicado su gestión de una manera relevante, ya que hasta el corte del 15 de julio, la Secretaría de Salud ha registrado 36,906 fallecimientos a causa de la COVID-19.

Además, esta emergencia ha impactado de manera relevante en la economía. Según los últimos datos del IMSS, en los últimos cuatro meses se han perdido más de 1.1 millones de empleos formales como consecuencia de las medidas de aislamientos social.

