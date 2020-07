El fuerte nexo entre la esposa de Luis Videgaray y las principales figuras del panismo

Virginia nació el 6 de agosto en la Ciudad de México. Estudió la carrera de Ingeniería Industrial y cuenta con un posgrado en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard. (FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO)

Virginia Gómez del Campo siempre se ha rodeado de personajes políticos. Es esposa del ex secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso y la influencia política de Virginia viene de la familia Gómez del Campo, que con pocos años cobró fuerza al interior de la política mexicana.

Virginia nació el 6 de agosto en la Ciudad de México. Estudió la carrera de Ingeniería Industrial y cuenta con un posgrado en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard.

El día que conoció a Luis Videgaray fue en una boda que, según el medio digital Cuna de Grillos, el 2 de marzo de 1990. En esa fiesta inició la relación que duraría más de cinco años de noviazgo, para que después concluyera en matrimonio en el año de 1995 y nacieran sus tres hijos: Luis, Virginia e Isabel.

Dedicada a sus hijos y a fundaciones, Virginia no se involucró en nada que tenga que ver con la política, pero sí tiene familia que ha estado a cargo de diferentes puestos políticos.

El medio digital Cuna de Grillos mencionó que Virginia es prima de Mariana Gómez del Campo, ex senadora del Partido Acción Nacional y la ex candidata a presidencia y esposa del ex presidente Felipe Calderón Margarita Zavala Gómez del Campo.

El ex secretario de Relaciones Exteriores mencionó de su esposa:

“Para mí es la persona más importante, mí compañera y amiga; no entendería mi historia personal, presente y futuro sin ella (…) soy un hombre enamoradamente casado con una mujer muy inteligente, profesionista, ella es ingeniero industrial, una extraordinaria compañera y, por cierto, muy divertida, guapa y atractiva, bueno ¿Qué te digo? ¡Me encanta mi esposa!”, mencionó Luis Videgaray.

¿Quién es Luis Videgaray?

Luis Videgaray recibió el reconocimiento “Mejor Secretario de Finanzas del Año” cuando estuvo como Secretario de Hacienda. Nombrado por las revistas Euromoney, The Banker y América Economía. (Foto:Twitter)

Luis Videgaray Caso fue Secretario de Relaciones Exteriores de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto desde el 4 de enero de 2017 al 30 de noviembre de 2018. Anteriormente, fungió como Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Luis Videgaray recibió el reconocimiento “Mejor Secretario de Finanzas del Año” cuando estuvo como Secretario de Hacienda. Nombrado por las revistas Euromoney, The Banker y América Economía.

La revista estadounidense Foreign Policy lo eligió como uno de los 100 más importantes Pensadores Globales en 2014.

Videgaray encabezó el equipo de transición del presidente electo y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que dejó una estela de derroches y excesos.

Como ex secretario de Hacienda y ex miembro del Consejo de Administración de Pemex, Videgaray habría avalado la compra de Agro Nitrogenados y Fertinal entre 2013 y 2015, cuando Emilio Lozoya era director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con el portal SinEmbargo, el segundo hombre más fuerte del gobierno pasado gastó 17 millones 833 mil 576 pesos entre 2013 y 2018 en funciones especiales de circo, servicios culinarios gourmet, parques de diversión y actividades deportivas; entre otros, de acuerdo con datos del portal de compras gubernamentales CompraNet.

Videgaray Caso también habría orquestado la llamada “Operación Safiro” (2016-2018), para obtener recursos financieros para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, uno de los casos por el cual el ex gobernador de esa entidad, César Duarte, fue arrestado el pasado 8 de julio en Miami, Florida .

Mientras que durante su breve paso por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray organizó la visita a México del entonces candidato presidencial Donald Trump, con la intención de convencerlo de frenar sus ataques en contra de los migrantes mexicanos, a quienes tildaba de criminales.

