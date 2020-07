“Un proceso tortuoso”: legisladores y militantes de Morena criticaron acuerdo avalado para elecciones internas

El partido de AMLO realizará encuestas cerradas para elegir a su presidente nacional y a su secretario general (Foto: Guillermo Perea/ Cuartoscuro)

Un día después de que Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobara el camino a seguir para llevar a cabo sus elecciones internas, legisladores de la organización, así como militantes, mostraron su molestia frente al acuerdo tomado este domingo, al que califican como un “proceso tortuoso” que podría complicarse en los tribunales justo antes del inicio del periodo electoral rumbo a 2021.

El morenista Higinio Martínez, candidato a presidir el Senado para el tercer año de la legislatura, fue de los más críticos. El legislador advirtió que las decisiones que tomó el Consejo Nacional de Morena ponen en peligro el proyecto que este instituto político enarbola, llamado “Cuarta Transformación”.

En su opinión, dos de los actuales dirigentes de Morena impulsan “un procedimiento tortuoso” para realizar una encuesta cerrada en contra de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “Buscan torcer a toda costa las sentencias”, detalló.

El senador Higinio Martínez disparó contra una parte de la actual dirigencia interna de Morena (Foto: Cuartoscuro)

El senador del Estado de México apuntó contra Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional, y a Gabriel García, coordinador general de los Programas para el Desarrollo del gobierno federal, al señalarlos como los responsables de la crisis por la que atraviesa el partido.

Aseveró que García y Luján son los responsables y “no se dan cuenta o no les importa ir en contra de lo que ha impulsado el presidente López Obrador”. “Quieren hacer una encuesta a militantes, cuando en toda la historia de Morena las encuestas son abiertas”, sentenció.

Y es que este domingo, el Consejo Nacional de Morena aprobó en medio de la polémica, la convocatoria a su Congreso Ordinario y las fechas en las que se llevarán a cabo las encuestas para definir a los nuevos líderes de la organización.

Delgado y Rojas Díaz Durán pidieron que se realicen encuestas abiertas (Foto: Especial/ Cuartoscuro)

Alfonso Ramírez Cuéllar, designado como líder provisional precisamente para encabezar este periodo de transición en una organización política que ha tenido muchas dificultades para elegir a sus propios líderes, detalló que el Consejo morenista respaldó “por absoluta mayoría” la propuesta de convocatoria emitida el 29 de junio pasado con 100 votos a favor, 30 en contra y 12 abstenciones.

Sin embargo, la parte de la encuesta ha sido cuestionada porque el padrón de poco más de tres millones de afiliados que se usaría para realizar las encuestas ya fue desacreditado por el mismo Tribunal Electoral, que en su fallo indicó que Morena debe realizar encuesta “abiertas”, contrario a lo que decidió el Consejo morenista este domingo.

“El acuerdo me dejó muy preocupado. Es una especia de desacato al Tribunal”, aseguró a Infobae México Alejandro Puerto, militante de Morena y uno de los fundadores del partido en Jalisco. “Temo que el acuerdo sólo agrave todo, porque no acata la sentencia del 1 de julio, y sin cumplimiento no existe derecho”, añadió.

El Tribunal Electoral podría sancionar al partido con la inhabilitación de sus actuales líderes (Foto: Cuartoscuro)

Además, Puerto advirtió, como lo han hecho otros expertos, que esta decisión podría derivar en una sanción importante del TEPJF. “Podría causar la suspensión del presidente del partido y del Consejo Nacional”, precisó.

También recordó que el liderazgo actual del partido no acató abrir afiliación ni hacer la encuesta en los términos del Tribunal. “Si impugnan el acuerdo de ayer (domingo), el Tribunal podría decir que ha sido tolerante hasta el exceso con Morena”, adelantó.

Cuestionado sobre la posibilidad de que, ante el posible desacato, el Tribunal Electoral le retire el registro a Morena en un momento dado, justo antes de las elecciones intermedias de 2021, donde pondrán en juego su mayoría en la Cámara de Diputados, el militante no lo descartó, realizando al mismo tiempo un apunte importante.

Militantes ya adelantaron que impugnaran el acuerdo de este domingo (Foto: Cuartoscuro)

“Jurídicamente es posible. Pero no creo que suceda. El derecho electoral también se basa en un equilibrio de poderes. Aunque definitivamente el panorama no pinta bien”, concluyó. Ya este lunes, el aspirante a dirigir el partido, Alejandro Rojas Díaz Durán, anunció que impugnará el quórum y las decisiones del Consejo Nacional.

El senador suplente aseguró que el quórum fue “patito” (falso) y que se completó con “cachirules” (personas no registradas debidamente) y “parientes”. “La minoría radical golpista en Morena no tiene vergüenza: impusieron una comisión de encuestas con sus títeres”, aseguró.

“Son muy autoritarios y nepotistas. ¡Los vamos a derrotar!”, dijo el aspirante, que hace unas semanas fue suspendido seis meses por una Comisión interna del partido por supuestos actos de campaña anticipados. Rojas Díaz Durán ya había expresado que los acuerdos del Consejo nacional “no cumplen con la sentencia del Tribunal Electoral”.

AMLO aconsejó que se realizaran encuestas abiertas, pero advirtió que no se inmiscuirá en las decisiones del partido (Foto: Cortesía Presidencia)

Incluso Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena y otro de los aspirantes a dirigir el partido a nivel nacional, llamó este lunes a que su partido atienda la sugerencia de López Obrador de elegir a sus líderes con encuestas abiertas y reorganizarse para los vitales comicios del próximo año.

El mandatario se había mostrado en favor del uso de encuestas abiertas, ya que los estatutos de Morena lo permiten, después de que el proceso de sucesión en su partido se convirtiera en un mar de acusaciones de todos los bandos por la falta de un padrón consistente y aprobado por el Tribunal Electoral, que se acabó decantando precisamente por los sondeos como método a usarse en su fallo.

Por su parte, el senador Higinio Martínez convocó a Ramírez Cuellar a imponerse y a realizar la encuesta abierta para elegir a la brevedad posible al presidente y secretario general del partido.

