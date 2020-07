Surgen cruentos detalles del feminicidio múltiple en Edomex: las niñas trataron de esconderse bajo la cama, aún así les dispararon con una AR15

Foto: (Impresión de pantalla Noticieros Televisa)

Crece la indignación en el Estado de México tras darse a conocer más detalles del cobarde asesinato con infinita saña de cinco mujeres, tres de ellas menores de edad en Nicolás Romero.

Su casa era de apenas unos dos metros cuadrados, era una zona de difícil acceso incluso para la policía al estar entre barrancas, en la falda de un cerro de la colonia El Tráfico, en Nicolás Romero.

La tarde del miércoles 8 de julio, dos hombres jóvenes llamaron a la puerta de la familia Sánchez, les hicieron preguntas de las personas que habitaban ahí y referencias socioeconómicas con la promesa de una supuesta ayuda por la pandemia.

“Habían venido unas personas, bueno dos chavos, y que se metieron hasta dentro, les indicaron que era de un apoyo económico, que podían brindar apoyo o becas para las niñas, pero les pidieron sus INEs a las adultas”, comentó un familiar de la víctima a Noticieros Televisa.

Foto: (Impresión de pantalla Noticieros Televisa)

Según familiares, minutos después de las 20 horas, las mismas personas, junto con una mujer, acudieron a entregar la supuesta ayuda, pero cuando les abrieron, dispararon contra Lucrecia de 49 años, también contra sus hijas Dulce, de 16 y Nancy de 33; y sus nietas, Yanai y abril de 10 años, así como Karla de 11 años. Apolinar, de 56 años de edad, esposo de Lucrecia, se encontraba afuera.

“Acababa de llegar de trabajar, pero no le gusta estar dentro de su casa, entonces se salió a barrer. Escuchó todo, o sea él pensó que eran cuetes cuando se metió a su casa vio su familia en suelo”, comentó un familiar de la víctima.

Vecinos escucharon múltiples detonaciones en pocos segundos. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que los casquillos encontrados correspondían a pistolas de nueve milímetros y al menos un fusil de asalto AR15, según la información recabada por El País.

En el lugar se encontró un mensaje donde se aseguraba que el ataque había sido supuestamente por no pagar una deuda.

Foto: (Impresión de pantalla Noticieros Televisa)

La Fiscalía mexiquense descartó que se trate de un feminicidio múltiple; una de las principales líneas de investigación es el narcomenudeo.

“Nuestras víctimas son mujeres, son niñas y que por esta razón es muy importante que a través de la perspectiva de género no perdamos ni un solo dato que nos pueda llevar a los culpables de este espantoso hecho”, destacó Dilcya García, fiscal Central para Delitos de Género.

Allegados a las mujeres aseguraron que se trataba de una familia con pocos recursos, que ahora ni siquiera cuenta con dinero suficiente para enterrar los cinco cuerpos.

“Las niñas no le hicieron daño a nadie. Eran una familia humilde. No tenían que ver con narcotráfico. Había veces que se quedaban días sin comer, honestamente lo que a mí me interesa que se dé a conocer que no eran malas personas, que se haga justicia”, dijo un familiar de la víctima.

Foto: (Impresión de pantalla Noticieros Televisa)

Los feminicidios en el país siguen imparables y en el Estado de México los asesinatos de mujeres aumentaron 58.3% en el primer trimestre de 2020, respecto al mismo periodo del año pasado, informó el Observatorio Nacional Ciudadano. El 20.6% de las víctimas son menores de edad.

De acuerdo con el reporte del primer trimestre de 2020 de incidencia delictiva del Laboratorio de Seguridad Ciudadana (LSC) del organismo, los feminicidios reportados aumentaron en 5 de los 18 distritos judiciales respecto al primer trimestre de 2019. El distrito que tuvo el mayor incremento fue Ecatepec de Morelos, con 295.3%, seguido de Nezahualcóyotl con (245.8%) y Otumba (196%).

En tanto que el municipio de Cocotitlán presentó la mayor tasa de feminicidios en el primer trimestre de 2020, con 7.33 carpetas de investigación (CI) por cada 100 mil habitantes, seguido por Coyotepec con 4.54 carpetas por cada 100 mil habitantes y Amatepec con 3.49.

Otro delito que tuvo un incremento mayúsculo fue la trata de personas, el cual presentó un aumento de 83.3%, por lo que la entidad pasó del lugar 16º al 10º en el ranking nacional.

