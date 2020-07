Se registraron dos sismos casi al mismo tiempo con epicentros en Nuevo León y Oaxaca

SSN México

La madrugada de este viernes se registraron dos sismos: uno en Nuevo León y el otro en Oaxaca.

La intensidad del primero que fue en Nuevo León fue de 4.2.

Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN) se registró el primer movimiento telúrico a las 04:56 horas a 40 kilómetros al suroeste de Santiago, Nuevo León.

La intensidad del segundo, que fue en Oaxaca, resultó de 4.0

El segundo movimiento telúrico fue registrado a las 04:59 horas, a 29 kilómetros de Unión Hidalgo, Oaxaca.

Ambos temblores fueron perceptibles por los ciudadanos, aunque no se registraron daños ni personas lesionadas.

Debido a la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus (COVID.19), las autoridades recomiendan que cuando ocurra un sismo que amerite la activación de alertas, la ciudadanía siga las indicaciones habituales de temblor como no correr, no gritar y no empujas, y además sume las de la Nueva Normalidad.

De tal modo, las personas deberán salir con cubrebocas durante un sismo, guardando sana distancia entre quienes se encuentren en la calle.

Cuando el temblor cese y se permita el reingreso, las personas deberán lavarse las manos para evitar contagiarse de coronavirus.

