The New York Times: Reunión de AMLO con Trump expondría relación desigual entre México y EEUU

Este 8 de julio tendrá lugar la esperada reunión entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la cual tiene por objetivo celebrar la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en medio de una estrategia de no confrontación con el gobierno de su país vecino.

En el texto Mexico’s Leader Sought Harmony With Trump. He Got a Lopsided Relationship, el periódico estadounidense The New York Times destacó como a pesar de que AMLO prometió velar por la dignidad de su país, las acciones de Trump se presentarían antagónicas a dicho propósito.

La visita de López Obrador a los Estados Unidos representó para muchos mexicanos el sometimiento del mandatario “a la voluntad del presidente estadounidense y la posibilidad de Trump les recuerde alegremente a los votantes esa relación desigual durante la reunión”.

Aunque el propósito oficial es celebrar el T-MEC, este medio internacional indica que el mandatario mexicano ha permitido en repetidas ocasiones que haya concesiones en temas como la migración.

Una de las razones por las que la reunión genera reacciones ácidas es porque durante su mandato, el presidente Donald Trump se ha dedicado a lanzar varios ataques contra México.

Trump ha acosado y acosado al gobierno mexicano con amenazas públicas, incluida la posibilidad de aranceles amplios o incluso el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos. México, consciente del impacto desproporcionado de una relación tensa en su economía, ha aceptado en gran medida.

Por otro lado, el NYT aseguró que este evento es conveniente para Donald Trump porque ofrece una distracción de la crisis sanitaria por COVID-19 que ha vuelto a los Estados Unidos el país con más presencia a nivel mundial y a las protestas en contra del racismo y la violencia policial que se generaron a raíz del asesinato de George Floyd.

Entre otras cosas, el medio destaca que el mandatario estadounidense “considera que el progreso en un muro fronterizo sur y una fuerte caída en la inmigración son vitales para complacer a su base electoral”.

El aporte de la administración de López Obrador recaería en haber sucumbido a la constante presión de Donald Trump.

De este tipo de cosas han hablado especialistas de varios sectores mexicanos. Por ejemplo Juan S. González, ex subsecretario de Estado adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental en la administración Obama, destacó la influencia de EEUU en materia de inmigración.

El NYT destaca el “beneficio potencial” que tiene el gobierno de Trump para mejorar su posición diplomática, pero “lo que está menos claro es el beneficio para México”. Aunque algunos analistas han destacado que “esperan que el acuerdo tenga un impacto modesto en el crecimiento económico”.

Señala también que el presidente de México ha seguido constantemente la agenda de la Casa Blanca, sobre todo en temas de inmigración, acciones que contrastan con su imagen que pretende dar de hombre de pueblo.

“México se ha transformado en una de las herramientas más poderosas de los Estados Unidos para detener la migración”, asegura el NYT e indica que tiene que ver con la intención de aplacar la ira del estadounidense en la medida de lo posible.

Sobre esto, el novelista y columnista mexicano, Jorge Volpi, dijo al medio que el presidente que “invirtió su dinero en una estrategia de distensión y en el alivio de las tensiones con nuestro mayor socio comercial“.

Sin embargo, asegura que a pesar de lo polémicas de sus acciones, el mandatario mexicano aún cuenta con casi el 60% de aprobación del electorado, de acuerdo con varias encuentras realizadas.

El medio asegura que el enfoque de López Obrador es “doméstico” y que los beneficios de la reunión de este 8 de julio presentarían un supuesto panorama familiar.

