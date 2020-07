Sismo de 4.8 grados con epicentro en Guerrero movió el piso de la CDMX

El SSN informó que el movimiento telúrico ocurrió pasando el mediodía de este jueves y tuvo una magnitud de 4.8 grados Richter (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), informó que el nuevo sismo percibido esta tarde del 8 de julio en la Ciudad de México, ocurrió en el estado de Guerrero y tuvo una magnitud de 4.8 grados Richter.

Al filo de las 12:22 horas de esta tarde, ocurrió el movimiento telúrico, el cual se localizó a 22 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benitez.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), informó a través de sus redes sociales que el temblor no ameritó alerta sísmica, al no superar los niveles de registro que representan un riesgo para la ciudadanía.

El temblor de esta tarde tuvo como epicentro el estado de Guerrero. La CDMX informó que en algunas zonas también se sintió pero no ameritó activación de alerta sísmica (Foto: EFE)

“NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de #Guerrero a 5 km al oeste de #Coyuca de Benítez”, informó la dependencia.

Habitantes de algunas alcaldías de la Ciudad de México reportaron que el sismo levemente se sintió esta tarde. En respuesta la jefa de Gobierno, Claudia Sheibaum informó que personal de Protección Civil realizó recorridos de vigilancia para constatar que las 16 alcaldías se encontraban a salvo.

“Me reportan que hace unos minutos se registró un sismo con ligera percepción en algunas zonas de la Ciudad. Ya la @SGIRPC_CDMX en comunicación con las unidades de Protección Civil de las 16 Alcaldías,” dijo la mandataria.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum confirmó que el sismo se sintió en algunas alcaldías (Foto: Cortesía Presidencia)

Por su parte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la capital también alertó a los habitantes del movimiento telúrico, señalando que no ameritó la activación de la Alerta Sísmica a través de la aplicación local del 911, así como de los altavoces, sin embargo, se mantenían pendientes.

Aunque el sismo del mediodía también fue percatado en Coyoacán, el Centro Histórico y la colonia Roma, no fue el único de este día.

Desde las primeras horas de este miércoles, los guerrerenses han sido sacudidos por más de 4 sismos.

Este miércoles el SSn registró más de 4 temblores en el estado de Guerrero; el último fue percibido en la capital (Foto: EFE/EPA/Alanah M. Torralba/Archivo)

De acuerdo al SSN, el primer temblor ocurrió excatmanete a las 00:53:41 horas de este día y se localizó a 30 kilómetros al sureste de San Marcos. Tuvo una magnitud de 3.8 grados.

Casi simultáneamente (a las 00:57:13 horas), se registró otro temblor a 34 km al oeste de Tecpan y este fue de magnitud de 4.2 grados.

El siguiente movimiento de la tierra fue de magnitud 4.0 grados Richter, ocurrió al punto de las 08:32:22 horas, y se localizó a 54 km al sureste de Petatlán. Tuvo una latitud de 17.07 y una longitud de -101.12 Pf 15 km.

Diariamente el SSN registra sismos en el estado de Oaxaca, los cuales no ameritan activación de alerta (Foto: EFE)

Con casi una hora de diferencia, el segundo sismo ocurrió a las 09:49:40 horas. Tuvo una magnitud de 4.0 grados, una latitud de 16.48 y se localizó a 37 kilómetros al suroeste de Ometepec.

El quinto, fue el que los capitalinos percibieron, pasando el mediodía de este miércoles.

Cabe recordar que en el estado de Oaxaca continuamente se han presentado movimientos telúricos, sin superar los 4 grados de magnitud.

El SSN ha registrado sismos diarios en la entidad. Este 8 de julio, ha habido más de cinco y se han localizado en San Pedro Pochutla, Crucecita, Rio Grande y Pinotepa Nacional.

Imagen de sel Sismológico Nacional indicando al estado de Oaxaca (Foto: SSN)

Debido a la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus (COVID.19), las autoridades recomiendan que cuando ocurra un sismo que amerite la activación de alertas, la ciudadanía siga las indicaciones habituales de temblor como no correr, no gritar y no empujas, y además sume las de la Nueva Normalidad.

De tal modo, las personas deberán salir con cubrebocas durante un sismo, guardando sana distancia entre quienes se encuentren en la calle.

Cuando el temblor cese y se permita el reingreso, las personas deberán lavarse las manos para evitar contagiarse de coronavirus.

