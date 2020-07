“Que la reunión sea un éxito”: Beatriz Gutiérrez respondió a la cálida bienvenida de Ivanka Trump para López Obrador

(Foto: Edgard Garrido/Reuters)

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostendrá una reunión de trabajo con su homólogo de ese país, Donald Trump, deseó éxito a ambos políticos, después de que Ivanka Trump, asesora e hija del mandatario estadounidense, publicara una foto con ellos tomada el 1 de diciembre de 2018, durante la toma de posesión del mandatario mexicano.

La doctora Gutiérrez Müller mencionó que a través de este tipo de iniciativas “México y Estados Unidos fortalecen sus relaciones de cooperación y amistad, hoy, como ayer desde nuestra Independencia en 1821. Que la reunión entre el Sr. Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador sea un éxito”, escribió para finalizar con un saludo personal a Ivanka.

“Nuestras naciones están unidas por valores comunes, amor compartido por la libertad y profunda devoción por la fe y la familia. Esta visita profundizará aún más nuestra fuerte amistad”, fue parte de lo que escribió Ivanka en su cuenta de Twitter.

En ese contexto, la también asesora gubernamental en cuestión económica y fomento al empleo de Donald Trump, destacó que esta junta sería una celebración del nuevo acuerdo comercial de T-MEC (USMCA en inglés).

La fotografía que Ivanka Trump compartió en su cuenta de Twitter. (Foto: Twitter)

Cabe recordar que Gutiérrez Müller no acompañó al presidente para esta reunión con Trump e incluso ha mostrado una postura de negación contundente a que la cataloguen como “Primera Dama”, además de que ya no existe una familia presidencial o la posibilidad de que la esposa del jefe del Ejecutivo se postule a un cargo público.

“Ya no hay familia presidencial. Ya no hay primera dama; ni siquiera, en mi caso, esposa que se pretenda postular para un cargo de elección popular. Soy ciudadana como el resto de los mexicanos. He ayudado, ayudo y ayudaré sin estarlo divulgando”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, llegó este martes por la tarde a Wahington D.C., en los Estados Unidos, donde se reunirá con su homólogo Donald Trump en el marco del inicio del Tratado de Libre Comercio o T-MEC.

El vuelo del mandatario mexicano aterrizó cerca de las 16:51 horas al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en Atlantla, Georgia, donde el presidente y su comitiva hicieron una escala de dos horas.

Al llegar, elementos del Servicio Secreto de los Estados Unidos abordaron el avión de la Aerolínea Delta para escoltar a Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y Graciela Márquez, secretaria de Economía, de acuerdo con el portal La Razón.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México encabeza las Ceremonias de depósito de ofrendas florales en los Monumentos a Abraham Lincoln y Benito Juárez. (Foto: Presidencia)

El medio aseguró que fue una orden del departamento Customs and Border Protection, a cargo de Homeland Security, pues en territorio estadounidense es responsable de la seguridad del Presidente invitado y sus acompañantes.

El presidente estará también acompañado por el coordinador de la oficina de Presidencia, Alfonso Romo; Daniel Asaf, jefe de la Ayudantía de presidencia; así como la embajadora mexicana en Estados Unidos, Martha Bárcena.

La mañana de este miércoles López Obrador estuvo presente en una ceremonia de depósito de ofrenda floral en el Monumento a Abraham Lincoln, posteriormente en una misma ceremonia en la Estatua de Benito Juárez, donde fue recibido por paisanos que celebraban su vista, así como por otros que criticaban su gestión al frente del país.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, el presidente Trump busca que su relación con López Obrador sea tan buena como la que sostuvieron en su momento Abraham Lincoln y Benito Juárez. “(Su relación) fue muy respetuosa y muy fuerte. Y creo que eso es lo que hemos intentado emular con la relación entre los presidentes Trump y López Obrador”, dijo la fuente de la Casa Blanca.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

La emotiva bienvenida de Ivanka Trump a López Obrador: “Esta visita profundizará aún más nuestra fuerte amistad”

Beatriz Gutiérrez Müller: la esposa de López Obrador que rechazó ser primera dama, no viajará a EEUU y genera polémica

“¡No estás solo!”: así recibieron sus paisanos a López Obrador en Washington