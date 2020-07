Karla tenía 22 años y siete meses de embarazo, murió de síntomas de Covid y su bebé también: no había ginecólogo en el hospital

Karla tenía 22 años y era madres de tres pequeños, murió en el hospital por síntomas de covid-19 en Culiacán, Sinaloa Foto: Facebook/Mónica Torres

Con 22 años, dos hijos pequeños y siete meses de embarazo, Karla Ortiz falleció con síntomas de covid-19 en Culiacán, Sinaloa. Su familia acusa de negligencia médica porque supuestamente “la dejaron sola toda la noche” y además la muerte también de su bebé nonata porque “no había ginecólogo”.

En redes sociales, la señora Mónica, madre de Karla, denunció la serie de irregularidades que su hija habría llevado y reclamó que fuera trasladada de hospital en hospital por saturación y falta de equipo.

La madre de familia originaria de El Dorado narró que su hija, Karla Elena Ortiz, inició el 24 de mayo con fuertes dolores de cadera, los cuales pensaban que eran producto de su embarazo de casi siete meses.

Al persistir las molestias, el pasado 31 de mayo, la señora Mónica acompañó a su hija al Hospital General de Eldorado, donde le pidieron internarla en el Hospital de la Mujer, pero al no existir ambulancia disponible y no contar con 8,000 pesos para pagar una ambulancia privada, decidieron llevarla en su vehículo particular.

En el Hospital de la Mujer en Culiacán ingresaron a Karla a una sala donde le hicieron múltiples cuestionamientos, mientras ella presentaba 39 grados de temperatura, dolor de cadera, y dificultad para respirar.

Hace algunas semanas la joven celebró su baby shower sin imaginar el trágico futuro que vendría Foto: Facebook/Mónica Torres

“Salió un médico y me dijo ‘¿sabes qué? No puedo tener a tu hija aquí porque me va a infectar a todas las mamás que vengan o que ya están aquí. Probablemente ella tenga sospecha aún, próxima a covid, entonces no puedo tener a tu hija aquí, no sirve el tomógrafo para hacerle una tomografía’”, dijo.

Dos horas después de tenerla ahí, del Hospital de la Mujer la canalizaron al Hospital General de Culiacán.

Ya en el Hospital General, el médico que la atendió le explicó a Mónica que Karla no debía estar ahí por su estado de gestación; sino en el Hospital de la Mujer, del que acababan de remitirla.

El médico realizó una llamada y volvió con Karla y su mamá para informarles que en el Hospital de la Mujer le explicaron que cuando ellas estuvieron ahí el tomógrafo no servía, pero que poco después lo arreglaron.

La madre de Karla narró en Facebook el periplo que llevó desde que su hija se contagió y el peregrinar en hospitales Foto: Facebook/Mónica Torres

“Y me dijo el doctor ‘lo que pasa es que no la quisieron allá’ me dijo, ‘no la quisieron allá por su estado de sospecha a covid”, detalló al portal Noroeste.

Como los síntomas de Karla no eran tan avanzados, le recetaron medicamento y la mandaron a su casa, consideraron que internarla le perjudicaría más de lo que le ayudaría, eso le explicaron los médicos a Mónica la madrugada del lunes 1 de junio.

Para el martes la joven no mejoraba y Mónica no recibió indicaciones sobre qué hacer al respecto.

En los días siguientes empeoró su estado de salud. El 5 de junio, cuatro días después permanecer en casa, la familia llamó a una ambulancia y la llevaron a revisar al Hospital de El Dorado. Ahí Mónica, la madre, también fue atendida, ya que resultó contagiada por estar cuidando a su hija.

Karla dejó en orfandad a dos pequeños de seis y dos años Foto: Facebook/Mónica Torres

Al no contar con el equipo necesario en este hospital, la joven embarazada fue trasladada al Hospital General de Culiacán.

La señora Mónica Torres aseguró que su hija se había recuperado poco a poco, en las llamadas telefónicas que mantenía con ella y toda su familia, les decía que se sentía mejor y que contaba las horas para que fuera dada de alta el 13 de junio.

En la última conversación que tuvo esta madre de familia con su hija el pasado 12 de junio, le comentó que la inyectaron y que cerraron la puerta con seguro de su habitación.

Le pidió a su mamá que cuidara de sus dos pequeños hijos de seis y otro de casi tres años, fue lo último que le escuchó decir.

Al bordo del llanto, la señora aseguró que su hija y su nieta fallecieron el pasado 13 de julio en el Hospital General de Culiacán presuntamente por negligencia médica, ya que los doctores le comentaron que no habían hecho una cesárea a su hija previo a su fallecimiento porque no contaban con ginecólogos.

El sepelio de la joven madre y su bebé nonata Foto: Facebook/Mónica Torres

Además, al exigir explicaciones, a la madre de la joven le enseñaron solamente los resultados de una tomografía que le practicaron, acusó. Ella increpó a la médica en turno sobre el fallecimiento de su hija y el porqué no le practicaron una cesárea para salvar a la bebé, y lo que obtuvo como respuesta fueron las carencias del hospital.

“¿Por qué pasó esto? ¿Cómo es posible que le cerraron la puerta de su cuarto a las 11 de la noche, me la dejaron sola y la encontraron muerta a las 6:15 de la mañana del siguiente día? ¿Por qué dejaron morir a la bebé de casi siete meses de gestación? Agachó la cabeza y me dijo ‘no sé qué pasó, ella estaba bien, esto fue de repente’. Agachó la cabeza y ¿sabe qué me dijo? `No tenemos ginecólogo, no había ginecólogo a esa hora”.

La señora hasta el momento no comprende por qué su hija fue atendida en este hospital y no en el Hospital de la Mujer, donde se cuenta con todo el equipo médico para la atención de mujeres embarazadas.

