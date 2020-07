Con el apoyo de un binomio canino la SSC halló 30 kilos de marihuana en la central camionera de Puebla

"Baco" lleva toda su vida en el grupo de Perros Rescatistas de la UNAM (Foto: Juan Vicente Manrique/Infobae)

Un perro policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encontró 30 kilos de marihuana y 70 recipientes de la variación “kush” en la Central de Autobuses de Puebla, informó la corporación.

El detenido fue un joven de 20 años que pretendía viajar al municipio de Perote, Veracruz.

Policías Municipales adscritos al Grupo K9 estaban realizando sus labores de vigilancia en los pasillos de la central camionera cuando se percataron que un ejemplar canino especializado en la detección de narcóticos modificó su conducta frente a dos maletas, propiedad de un individuo.

Al inspeccionarla encontraron diversos empaques con un peso aproximado a los 30 kilogramos. Además, se aseguraron cerca de 70 recipientes tubulares que contenían una variación de probable cannabis conocida como “kush”. El hombre fue detenido y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para la apertura de la Carpeta de Investigación correspondiente.

La extraordinaria capacidad olfativa de los perros ha permitido que, desde hace mucho tiempo, se los entrene para detectar distintas sustancias como estupefacientes, explosivos, divisas, alimentos en las barreras sanitarias, además de la búsqueda de personas con vida en desastres naturales y estructuras colapsadas, búsqueda de restos humanos o en la identificación forense o criminalística.

Las razas que más frecuentemente se han utilizado para este tipo de entrenamiento son: pastor belga malinois, labrador retriever, pastor alemán, sprigel ppagniel, border collie, y otras en menor número. Los tiempos de entrenamiento varían de acuerdo con el animal, atendiendo a su ritmo de aprendizaje para preservar su bienestar.

Cannabis y T-MEC para superar crisis económica

REUTERS/Amir Cohen/File Photo

Con un mercado potencial de USD 18,000 millones tan solo en el territorio nacional, empresarios han pedido al Gobierno mexicano que aproveche la oportunidad del cannabis con el nuevo tratado comercial de Norteamérica (T-MEC) para superar la crisis económica.

Ante este escenario, Erick Ponce creó el Grupo Promotor de la Industria del Cannabis (GPIC), que aglutina a más de 25 empresas que están listas para aprovechar el panorama económico que abrirá el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Da una oportunidad para que México pueda ser proveedor de la materia prima, es mucho más barato tanto la mano de obra como el tema de cultivo al aire libre en México. En Estados Unidos y Canadá es mucho más complicado”, comenta en entrevista Ponce, quien también es director ejecutivo de la firma ICAN.

Un hombre muestra una planta de marihuana. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

El Gobierno de México considera al T-MEC, en vigor desde el 1 de julio, como una palanca para superar la crisis de la COVID-19, al afianzarlo en un mercado de 492 millones de personas, un PIB de USD 25.9 billones y un intercambio comercial de USD 1.17 billones, según la Secretaría de Economía (SE).

El presidente del GPIC urge al país a aprovechar que en Canadá y en algunas zonas de Estados Unidos la marihuana ya está regulada, por lo que México podría crear una industria que manufacture medicamentos, cosméticos, suplementos alimenticios y hasta textiles derivados del cannabis y el cáñamo.

“La gran ventaja es que estamos hablando de una industria que en este momento no existe o no está formalizada, o sea no está generando dinero fiscalizable, entonces al momento de entrar en un mercado regulado que pueda tasar, obviamente esto generará algo nuevo”, argumenta Ponce.

