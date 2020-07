Preparan órdenes de aprehensión contra empresas ‘factureras’ que financiaron campañas electorales

(FOTO: CUARTOSCURO)

La Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prepara ya las primeras órdenes de aprehensión, para ejecutarlas en las próximas semanas, contra quienes financiaron campañas electorales a través de empresas factureras, hecho fraudulento que dicho organismo descubrió en 2018.

El procurador fiscal de Hacienda, Carlos Romero Aranda, aseguró que hay políticos que se valieron de las ya anunciadas empresas factureras para enriquecerse y financiar campañas. “Muchos de estos esquemas y por lo que hemos visto en los medios, se utilizaban para campañas electorales y, obviamente, para desviar recursos públicos para enriquecimiento personal, incluso hay varios políticos en la cárcel, dijo en entrevista para Milenio.

Por otro lado, sobre el primer paquete de denuncias en el caso de las “factureras” contra el fraude fiscal de 43 empresas que evadieron impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Romero Aranda indicó que las querellas se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), misma llevará a cabo las investigaciones correspondientes, recopilar las pruebas requeridas y “en su momento, se girarán las órdenes de aprehensión si acreditamos todos los delitos, que así va a ser”. No obstante, evitó dar a conocer quienes están involucrados en estos fraudes.

Asimismo, señaló que se dio con las “factureras” a través de un proceso en el que han trabajado desde que inició el sexenio actual, así como como con distintas reformas que se han hecho “para atacar a los grupos delictivos, la eliminación de la compensación universal, la condonación y contra empresas fantasmas, y llegar a las cabezas”.

También explicó que el trabajo que han hecho para obtener esos resultados ha sido en conjunto con el SAT y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), centrado en las líneas de investigación para llegar a las factureras ya identificadas, así como con los que compraron facturas o recibieron honorarios asimilables a salarios sin pagar impuestos. Además el procurador fiscal reconoció que sí hay empresas que ya se han puesto en contacto con las autoridades para ponerse al corriente en materia de impuestos y regularizar su situación fiscal.

SAT (Foto: cuartoscuro)

El funcionario insistió en que el de las “factureras” es un problema estructural y de real transformación, “porque el esquema de factureras es para desviar dinero público: la estafa maestra, todos los desvíos que hubo en los estados eran con estos esquemas; el no pago de impuestos, el lavado para desviar el origen ilícito que tenía”, y añadió que acabar con esa situación es terminar con una gran parte del problema corrupción

”Nada más quiero poner la cifra que había determinado el SAT con varios casos que analizó; en 2018 se calcula que hubo 500 mil millones de pesos en evasión por ese rubro (...) son recursos que podemos tener para enfrentar la pandemia, esa cantidad adicional, es delicadísimo no contar con esas cantidades; a lo mejor no es una cuestión que afecte en primera instancia o directamente, pero a la prestación de servicios, la calidad de éstos y de hospitales”, alertó.

También detalló que algo que le llamó mucho la atención al tomar el cargo que desempeña actualmente es que no hubiera ninguna investigación abierta contra ningún facturero. “Eso me llevó a concluir que no enviaban los asuntos por parte del SAT y con las investigaciones que hemos hecho podemos concluir que no solo no investigaban, sino que permitían o consentían la aplicación de estos esquemas”.

Y por último envió un mensaje a quienes se han estado valiendo de las “factureras”.

“A los que compran facturas: se acabó la fiesta, ya no pueden seguir; esto ya cambio, se tiene que terminar con la defraudación fiscal y con los esquemas de factureras; la defraudación fiscal está equiparada con delincuencia organizada y así los vamos a perseguir”.

