Es una oportunidad para hablar sobre seguridad en Jalisco: Enrique Alfaro tras ofrecimiento de protección del presidente

Alfaro también mencionó que ésta no es la primera vez en que recibe este tipo de mensajes por parte de la delincuencia organizada. (Foto: Cuartoscuro)

Después de que denunciara haber recibido amenazas por parte del Cártel Jalisco nueva Generación (CJNG) y de que el presidente López Obrador le brindara protección, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, valoró el ofrecimiento y resaltó lo que ve como una “oportunidad para volver a dialogar con él sobre temas de seguridad en el estado”.

Durante una entrevista con Grupo Fórmula, el mandatario comentó que más allá de aceptar el ofrecimiento del presidente López Obrador, consideró necesario entablar una conversación, cuyo propósito sea poner una solución a este asunto.

“Valoro y reconozco el mensaje que mandó y creo que es una nueva oportunidad para volver a dialogar y construir un gran acuerdo para enfrentar este terrible mal que nos aqueja”, expresó.

Aunque con anterioridad se había hablado de las confrontaciones entre ambos políticos, Alfaro reconoció que se mantienen en constante coordinación e incluso dijo que el gobierno federal “nos está ayudando y asesorando en algunos temas”.

(Foto: Cortesía Presidencia)

También mencionó que no puede gobernar con miedo a pesar de los mesajes que envían hacia él los grupos del crimen organizado, con quienes no ha negociado ni ha establecido un diálogo, el cual nunca sucedería. “No puedo cambiar mi ruta. La otra ruta sería la de agachar la cabeza y claudicar. No podemos permitirnos la cabeza de nadie en este país”, comentó.

Enrique Alfaro igualmente puntualizó que ésta no es la primera vez en que ha recibido amenazas, pues en su entidad siempre ha vivido en un entorno de tensión. “Son ambientes muy complicado y por eso insisto en que hay que tomar en serio estos temas”.

Por otra parte, destacó que el Centro Nacional de Inteligencia fue el organismo responsable de advertirle acerca de las amenazas que se había dado en su contra; sin embargo, especificó que no recibió ninguna evidencia en audio o texto sobre dichos mensajes.

Cabe recordar que este viernes 3 de julio, el presidente López Obrador mostró su respaldo hacia el gobernador Alfaro e incluso aseguró que ya había dado instrucciones a su gabinete de seguridad para que establecieran comunicación con el mandatario y “de acuerdo a lo que él considere, nosotros ayudemos en su seguridad, nosotros podamos contribuir para su protección, que cuente con nosotros”, aseguró.

A pesar de que se ha señalado una mala relación entre ambos, Alfaro confirmó que han recibido ayuda del gobierno Federal en temas puntuales. (Foto: Cuartoscuro)

Además, López Obrador señaló que este tipo de amenazas han ocurrido debido a que se están afectando intereses: “Hay cambios, hay transformación y hay algunos que se sienten afectados, pero esto es normal (...) No pactamos con la delincuencia común, ni con la delincuencia organizada, ni con la delincuencia de cuello blanco y tampoco hacemos acuerdos en lo oscurito con el gobierno de los Estados Unidos”.

En este sentido, agregó que su administración no persigue a unos delincuentes con la finalidad de proteger a otros. “Es la aplicación de la ley con el principio liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie… Nada de que vamos a hacer acuerdos con un grupo para seguir a otros o para para apaciguar una región”.

La información en torno a Alfaro se dio a conocer recientemente, cuando uno de los sicarios del cártel que fue capturado en los últimos días, confirmó que el mandatario se encontraba en la mira de los delincuentes “por no estar jalando” con el crimen organizado.

Respecto al atentado que sufrió el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, comentó que es un asunto preocupante y un llamado de atención, pues “era algo que sólo veíamos en otros estados y significa que debe haber un replanteamiento”, concluyó.

